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عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة جديدة بمخيم جباليا

14 أكتوبر 2024 . الساعة 11:16 بتوقيت القدس
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عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة جديدة بمخيم جباليا

استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي مقرا لتوزيع المساعدات بمخيم جباليا المحاصر شمالي قطاع غزة، ما أسفر عن وقوع عشرات الشهداء والجرحى.

وأفادت وزارة صحة غزة بأن فرقها انتشلت عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة استهدف فيها الاحتلال مقر توزيع المساعدات بمخيم جباليا شمالي غزة.

وذكرت مصادر محلية أن 10 مواطنين استشهدوا وأكثر من 40 أصيبوا في القصف المدفعي الإسرائيلي الذي استهدف مركز توزيع المساعدات بمخيم جباليا.

ووفقا للمصادر كانت العائلات المحاصرة تحاول الوصول إلى مخازن المؤن التابعة لوكالة الغوث للحصول على الطعام والدقيق، في ظل الحصار الخانق المستمر على المخيم لليوم التاسع على التوالي.

وفي سياق متصل، قال الناطق باسم جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل، إن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف كل شيء متحرك، ويحاصر بشكل على منطقة جباليا.

ونوه إلى أن الاحتلال أطلق القذائف المدفعية على الفلسطينيين، وطواقم الإسعاف غير قادرة على الوصول إلى الجرحى.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
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