فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بوريل ينتقد دول الاتحاد الأوروبي بسبب هجمات (إسرائيل) على اليونيفيل

تجديد الاعتقال الإداري للقيادي الشيخ باجس نخلة من رام الله

"عينٌ وذاكرة".. بحثٌ عن المواهب في رحم "المعاناة"

موقع عبري يكشف عن زيارة رئيس الشاباك سرًا لعاصمة عربية أمس

بسبب الحصار المطبق.. فرق الإسعاف تعجز عن تلبية استغاثات المواطنين في شمال القطاع

"أرْسلنا تحذيراتنا إلّا أنّ العدوّ استمرّ في التّمادي".. حزبُ الله يتوعّد بتحويل حيفا إلى "كريات شمونة"

حكومة الاحتلال تهدد وتهاجم مجددًا هيئة الأمم المتحدة

كيف تداول الإعلام العبري أحداث الهجوم "الصّعب" على معسكر غولاني؟

لواء بقوات الاحتياط يُعلق على هجوم مسيرّات حزب الله الانقضاضية على معسكر غولاني

الإبادة في يومها الـ 374.. محرقةٌ في مستشفى شهداء الأقصى ومجزرةٌ دامية بمدرسة إيواء في النّصيرات

بوريل ينتقد دول الاتحاد الأوروبي بسبب هجمات (إسرائيل) على اليونيفيل

14 أكتوبر 2024 . الساعة 10:39 بتوقيت القدس
...
مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل

انتقد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الإثنين، الدول الأعضاء في التكتل الأوربي بعد هجمات (إسرائيل) على جنود قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).

وقال خلال اجتماع وزاري للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ: "بوريل" إن الدول في التكتل الأوربي تأخرت كثيرا في التنديد بهجمات إسرائيل، واصفا ذلك بأنه "أمر غير مقبول على الإطلاق".

وأضاف "يتعين علينا أن نكون ضد الهجمات الإسرائيلية على اليونيفيل، جنودنا موجودون هناك، والكثير من الجنود موجودون هناك".

واليوم هاجم وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين هيئة الأمم المتحدة، وجاءت تصريحاته بعد يوم من مطالبة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الأمم المتحدة بضرورة سحب قوات اليونفيل من جنوب لبنان.

وفي مرات عدة أطلقت دبابات وطائرات الاحتلال مواقع لقوات اليونفيل، وأصيب عدد من العناصر بداخلها.

 

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
#اليونيفيل #الاتحاد الأوربي #اليونفيل #بوريل

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة