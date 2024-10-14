بوريل ينتقد دول الاتحاد الأوروبي بسبب هجمات (إسرائيل) على اليونيفيل

انتقد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الإثنين، الدول الأعضاء في التكتل الأوربي بعد هجمات (إسرائيل) على جنود قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).

وقال خلال اجتماع وزاري للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ: "بوريل" إن الدول في التكتل الأوربي تأخرت كثيرا في التنديد بهجمات إسرائيل، واصفا ذلك بأنه "أمر غير مقبول على الإطلاق".

وأضاف "يتعين علينا أن نكون ضد الهجمات الإسرائيلية على اليونيفيل، جنودنا موجودون هناك، والكثير من الجنود موجودون هناك".

واليوم هاجم وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين هيئة الأمم المتحدة، وجاءت تصريحاته بعد يوم من مطالبة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الأمم المتحدة بضرورة سحب قوات اليونفيل من جنوب لبنان.

وفي مرات عدة أطلقت دبابات وطائرات الاحتلال مواقع لقوات اليونفيل، وأصيب عدد من العناصر بداخلها.

المصدر / فلسطين أون لاين