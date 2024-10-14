تجديد الاعتقال الإداري للقيادي الشيخ باجس نخلة من رام الله

جددت محكمة الاحتلال الاعتقال الإداري للأسير القيادي في حركة حماس الشيخ باجس نخلة (56 عاماً) من مخيم الجلزون شمال رام الله، لمدة 6 أشهر إضافية.

واعتقل الشيخ باجس يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، من منزله في مخيم الجلزون بعد أن قامت بتحطيم محتوياته.

وهدمت قوات الاحتلال منزل القيادي نخلة الذي يؤوي ثلاث عائلات في الـ28 من أكتوبر 2023، وحولته إلى ركام.

وجاء تمديد اعتقال الشيخ باجس قبل أربعة أيام فقط من موعد زفاف نجله محمد المقرر يوم الجمعة القادم، حيث كانت العائلة تترقب الإفراج عنه للاحتفال بزفاف ابنها محمد.

وبلغ مجموع ما أمضاه القيادي نخلة في سجون الاحتلال أكثر من 19 عاماً، منها 11 سنة في الاعتقال الإداري.

ويعتبر الشيخ نخلة أحد قيادات حركة حماس، وهو أحد المهجرين من قرية بيت نبالا داخل الأراضي المحتلة عام 1948م.

وحصل نخلة على البكالوريوس في التربية الإسلامية من جامعة القدس، فكان معلما فاضلاً لأبناء مخيمه، ولزملائه في الإبعاد، حين أُبعد إلى مرج الزهور عام 1993م رفقة عدد من قيادات ورموز حركة حماس والفصائل الفلسطينية.

يشار إلى أن الاعتقال الإداري وسيلة الاحتلال في تغييب الأسرى في السجون بدون تهمة، والاعتماد على ما يسمى بالملف السري الوهمي، ويحظر على المحامي والأسير الاطلاع عليه.

المصدر / فلسطين أون لاين