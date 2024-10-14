"أرْسلنا تحذيراتنا إلّا أنّ العدوّ استمرّ في التّمادي".. حزبُ الله يتوعّد بتحويل حيفا إلى "كريات شمونة"

قال حزب الله، إن تمادي العدو "الإسرائيلي" في الاعتداء على أهلنا في لبنان، سيجعل من حيفا وغير حيفا بالنسبة لصواريخ المقاومة ومسيّراتها بمثابة كريات شمونة والمطلة وغيرها من المستوطنات الحدودية مع لبنان.

وأوضح حزب الله في بيان صدر عن غرفة عمليات المقاومة في الحزب، أن الاحتلال لم يلتفت للتحذيرات، واستمر في التمادي باعتداءاته وارتكاب أبشع المجازر بحق النساء والأطفال، وكان قرار قيادة المقاومة تأديبه وإظهار بعض من كثير مما هي قادرة عليه فكان الهدف أحد معسكرات لواء النخبة "غولاني" في بنيامينا جنوب مدينة حيفا المحتلة، "غير المعلوم للكثير من المستوطنين".

وأضاف "أطلقنا عشرات الصواريخ باتجاه أهداف متنوعة في مناطق نهاريا وعكا بهدف إشغال منظومات الدفاع الجوي "الإسرائيلي"، وبالتزامن أطلقنا أسراب من مسيّرات متنوعة، بعضها يُستَخدم للمرة الأولى، باتجاه مناطق مختلفة في عكا وحيفا، حيث تمكنت المسيّرات النوعية، من اختراق رادارات الدفاع الجوي "الإسرائيلي" دون اكتشافها ووصلت إلى هدفها".

وأشار الحزب إلى أن الطائرات المفخخة انفجرت في الغرف التي يتواجد فيها العشرات من ضباط وجنود العدو "الإسرائيلي" الذين يتحضرون للمشاركة في الإعتداء على لبنان وبينهم ضباط كبار، مما أسفر عن مقتل وجرح العشرات.

وقال مصدر قيادي في حزب الله للجزيرة إن عملية بنيامينا نفذت بسرب من المسيّرات الانقضاضية، مضيفًا أن إمكانات المقاومة لا تزال قوية وقادرة على الوصول إلى العمق "الإسرائيلي".

وفي بيان، قال حزب الله إنه أطلق سربا من المسيّرات الانقضاضية على معسكر تدريب للواء "غولاني" في بنيامينا، ردًا على الاعتداءات "الإسرائيلية" على أحياء النويري والبسطة في العاصمة بيروت وباقي مناطق لبنان.



وأمس الأحد، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال عن مقتل 4 جنود "إسرائيليين" وإصابة 67 آخرين، بعد انفجار طائرة مفخخة بموقع تدريب تابع لـِ لواء غولاني جنوب حيفا المُحتلة.

وقال موقع يسرائيل هيوم العبري، "لم يتم تفعيل صفارات الإنذار في منطقة سقوط المسيرة".

ولفتت وسائل الإعلام العبري، إلى أن قوات كبيرة من الشرطة والإسعاف بالإضافة لمروحيات هرعت إلى مكان سقوط المسيّرة.

وقالت، إنه "يتم التحقيق في الاشتباه بأن الطائرة بدون طيار أطلقت صاروخا على الهدف".

ووصف الإعلام العبري بـ"الصعب الصعب الصعب"، لافتًا إلى أن المتحدث باسم الجيش سينشر المزيد من التفاصيل خلال الساعات القادمة.

وقالت إذاعة الجيش "الإسرائيلي"، إن "حزب الله نجح بخداع منظومة الدفاع الجوي وأطلق رشقة صواريخ للتغطية على المسيرة".

وعلّق موقع واللا العبري "حيفا ستكون مثل كريات شمونة – هذا ما يهدد به حزب الله اليوم (الإثنين)، إذا استمرت الحرب في لبنان، على حد تعبيره. ويأتي التهديد الذي ينشره التنظيم قبل ساعات من سلسلة من صفارات الإنذار في المدينة".

المصدر / فلسطين أون لاين