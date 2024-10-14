حكومة الاحتلال تهدد وتهاجم مجددًا هيئة الأمم المتحدة

هاجم وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، هيئة الأمم المتحدة، واصفا إياها بـ "المنظمة الفاشلة".

وقال كوهين، إن قوات اليونفيل، التابعة للأمم المتحدة "عديمة الفائدة"، و"فشلت" في تطبيق القرار 1701 وفي منع حزب الله من ترسيخ وجوده في جنوب لبنان.

وهدد كوهين الأمم المتحدة، قائلا بإنه إذا لم تتمكن الأمم المتحدة من المساعدة فعلى الأقل يجب ألا تتدخل، وأن تخرج عناصرها من مناطق القتال.

جاء هجوم كوهين وتهديده بعد أقل من 24 ساعة من مطالبة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسحب قوات حفظ السلام الأممية في لبنان (يونيفيل) فورا من الجنوب.

ووجه نتنياهو دعوته للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال خطاب متلفز، قائلا "لقد حان الوقت لكم لإخراج اليونيفيل

المصدر / فلسطين أون لاين