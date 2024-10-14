كيف تداول الإعلام العبري أحداث الهجوم "الصّعب" على معسكر غولاني؟

تداولتْ وسائل الإعلام العبري، صباح اليوم الإثنين، الحدث "الصعب" الذي تعرّض له جنود الاحتلال عقب انفجار طائرة مُفخّخة انطلقت من لبنان تجاه مركز تدريب للواء "غولاني" في منطقة "بنيامينا" جنوبي حيفا، وأدت إلى مقتل 4 جنود وإصابة 67 آخرين.

وقالت مصادر عبرية، إن المسيّرة ضربت "مكانا ما" دون نشر تفاصيل عنه، و"هو أمر غير طبيعي خلافًا لما جرت عليه العادة في تغطياتها الإخبارية".

وأفادت القناة 12 العبرية، بأنّ المسيرة تم إطلاقها نحو حيفا تحت غطاء وابل من الصواريخ باتجاه الجليل، مؤكدةً أن منظومات الدفاع الجوي فشلت في رصد الطائرة المسيرة.

وقال موقع يسرائيل هيوم العبري، "لم يتم تفعيل صفارات الإنذار في منطقة سقوط المسيرة".

وأضاف، إنه "يتم التحقيق في الاشتباه بأن الطائرة بدون طيار أطلقت صاروخا على الهدف".

ووصف الإعلام العبري بـ"الصعب الصعب الصعب"، لافتًا إلى أن المتحدث باسم الجيش سينشر المزيد من التفاصيل خلال الساعات القادمة.

وقالت إذاعة الجيش "الإسرائيلي"، إن "حزب الله نجح بخداع منظومة الدفاع الجوي وأطلق رشقة صواريخ للتغطية على المسيرة".



ولفت موقع "كيكار هشبات"، إلى أنّ المسيّرة من النوع المتطور جدا، وكانت تحلق على مستوى منخفض، ثم أطلقت صاروخا باتجاه الهدف ثم انفجرت فيه.

ووفق أوساط "إسرائيلية"، بدأت مسيّرات حزب الله تسير بمسارات معينة ومعروفة مسبقا بناء على دراسة الحزب لمنظومات الدفاع الجوي "الإسرائيلية "وبالتالي تستطيع اختراق أجهزة الرصد.

وقال موقع واللا العبري، إن حيفا ستكون مثل كريات شمونة – هذا ما يهدد به حزب الله اليوم (الإثنين)، إذا استمرت الحرب في لبنان، على حد تعبيره. ويأتي التهديد الذي ينشره التنظيم قبل ساعات من سلسلة من صفارات الإنذار في المدينة.

وعلّقت يديعوت أحرونوت على الحدث "بعد هجوم بطائرة مسيرة تابعة لحزب الله على قاعدة ادلواء جولاني، والتي قُتل منها أربعة جنود، زعم التنظيم الليلة (بين الأحد والاثنين) أنه "قرر إظهار بعض ما يمكنه فعله، متى شاء وأينما شاء". وقالت المنظمة: "لقد أدرجنا في فيديو "الهدهد" تحذيراتنا بشأن الأهداف، خاصة في حيفا". وأكدنا للعدو أن حزب الله يرى ويسمع حيث لا يتوقع”.

وأشاروا في البيان إلى هجوم الطائرة بدون طيار على قاعدة جولاني في بنيامينا، والتي أسفرت عن مقتل أربعة جنود وإصابة العشرات.

وقال مصدر قيادي في حزب الله للجزيرة إن عملية بنيامينا نفذت بسرب من المسيّرات الانقضاضية، مضيفًا أن إمكانات المقاومة لا تزال قوية وقادرة على الوصول إلى العمق "الإسرائيلي".

وفي بيان، قال حزب الله إنه أطلق سربا من المسيّرات الانقضاضية على معسكر تدريب للواء "غولاني" في بنيامينا، ردًا على الاعتداءات "الإسرائيلية" على أحياء النويري والبسطة في العاصمة بيروت وباقي مناطق لبنان.