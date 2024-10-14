لواء بقوات الاحتياط يُعلق على هجوم مسيرّات حزب الله الانقضاضية على معسكر غولاني

قال لواء بقوات الاحتياط افي جيش الاحتلال إن انفجار المسيرة في معسكر غولاني مساء أمس مؤشر على بدء تعافي حزب الله.

ومساء أمس شن حزب الله هجومًا بسرب مسيرات انقضاضية على معسكر تابع للواء غولاني في بلدة بنيامينا جنوبي حيفا.

وأوقع الهجوم 4 قتلى، ونحو 67 إصابة، من بينهم 7 في حالة الخطر.

تجاوز الدفاعات الجوية

وأتى الهجوم مؤكدا قدرة مسيرات حزب الله على تجاوز الدفاعات الجوية بطبقاتها المتعددة، بعد أقل من شهر على الهجمات الإسرائيلية القاسية والمباغتة التي تلقاها والتي أودت بأبرز قادته والعديد من مخازن أسلحته وبنيته التحتية العسكرية.

وتثير الهجمات الدامية التي يوقعها الحزب في جيش وقوات الاحتلال ومستوطناته تساؤلات عن مدى قدرة الحزب على التماسك ومواصلة القتال ضمن منظومة تحكم وسيطرة فاعلة، بعد الهجمات التي طالت قادته.

المصدر / فلسطين أون لاين