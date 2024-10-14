الرّشق: لا تعتادوا المشهد ولا تألفوا المجازر فهذا وقتُ تصعيد الفعل

قال عضو المكتب السّياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس عزت الرشق، إنّ الاحتلال ارتكب محرقةً نازية جديدة، بسلاح أمريكي ودعم وغطاء من العجز الدولي، مستهدفًا خيام النازحين في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة.

وأوضح الرّشق أن الاحتلال أحرق الأطفال والنساء والشيوخ في الخيام ومراكز الإيواء، هل هناك جريمة أدعى لتحرك دولي من هذه الإبادة المستمرة منذ عام؟!

وأضاف "نعلم يقينا أن المجتمع الدولي لن يتحرك، وأن الكيان الصهيوني أمِن العقاب، ولكننا لن نمل من نداء أبناء أمتنا، هذا وقت تصعيد الفعل، كلٌ بما يستطيع، المهم ألا تعتادوا المشهد ولا تألفوا المجازر بحق إخوانكم، ولا يظن العدو أن أهل غزة لا ظهر لهم!

وارتكبت قوات الاحتلال، فجر اليوم الإثنين، مجزرة جديدة بحق النازحين عقب استهداف خيام النازحين في مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، وسط القطاع.

وقال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، إن أعداد كبيرة من الشهداء والمصابين عقب استهداف خيام للنازحين بالمستشفى.

وأعلن الدفاع المدني عن انتشال 4 شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال خيام النازحين في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة.

وأشار الدفاع المدني إلى أن الاحتلال أحرق خيام النازحين وهم نيام داخلها، لافتًا إلى أن الطواقم تحاول إطفاء الحريق في الخيام المشتعلة بعد قصفها من قبل الاحتلال في مستشفى شهداء الأقصى.



