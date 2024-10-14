المقاومة الاسلامية في العراق تهاجم بالمسيّرات هدفاً في غور الأردن

أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق عن مهاجمتها بالمسيرات لهدف حيوي في غور الأردن بالأراضي المحتلة.

وشددت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان لها، على أن هذا الهجوم يأتي نُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ.

وقال البيان: "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، فجر اليوم الإثنين 14-10-2024، هدف حيوي في غور الاردن بأراضينا المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر".

وأكدت المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

وأمس هاجم حزب الله قاعدة عسكرية في بلدة بنيامينا جنوبي حيفا بالمسيرات، أسفرت عن 4 قتلى و67 إصابة بينهم 7 حالات خطيرة.

المصدر / فلسطين أون لاين