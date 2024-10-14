الضّفة الغربية: إصابات برصاص الاحتلال في نابلس واعتقالات في بيت لحم وجنين

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الإثنين، حملة اقتحامات ومداهمات في مدن وقرى الضّفة الغربية، تخلّلها اعتقالات واعتداءات على المواطنين.

في نابلس، داهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين في شارع 10 بنابلس، واعتقلت الشاب عمر عنتر، كما اقتحمت منزلًا لعائلة "دويكات" في بلاطة البلد شرقي المدينة، واعتقلت الشاب زهير دويكات.

وفي وقت من مساء أمس، أصيب 4 مواطنين -بينهم طفلان- برصاص الاحتلال و4 بحالات اختناق بالغاز خلال مواجهات شهدتها بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، إن طواقمها نقلت إلى المستشفى فتى يبلغ من العمر 15 عامًا أصيب برصاص حي في القدم وشظايا رصاص في الظهر.

وأضافت أن فتىً (16 عاما) أصيب بشظايا رصاص حي في الظهر خلال مواجهات بيت فوريك.

وفي بيان لاحق، قالت جمعية الهلال إن طواقمها تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي، و4 إصابات (اختناق) بالغاز المدمع.

وقالت طواقم الإسعاف، إنها نقلت شابًا (25 عامًا) إلى المستشفى عقب إصابته برضوض بعد اعتداء جنود الاحتلال عليه قرب بوابة الطور على جبل جرزيم في نابلس.

وفي الخليل، اعتقل الاحتلال المواطن أحمد عدنان مضية، عقب اقتحام منزله في بلدة حلحول شمالي المدينة.

في بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل ثائر مراد طقاطقة من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم بعد مداهمة منزل عائلته.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان بعد مداهمة منازلهم في بلدة يعبد، وهم: حلمي عبادي وجواد تركمان ومحمد تركمان.