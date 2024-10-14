صحيفة عبرية: 52 جنديا ما زالوا في المستشفى بعد عملية "بنيامينا"

قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، إن 52 جنديًا ما زالوا في المستشفى يتلقون العلاج بعد عملية بنيامينا جنوبي حيفا التي نفذها حزب الله مساء أمس الأحد.

وبحسب الصحيفة ذاتها فإن 7 من الجرحى في العملية بحالة خطيرة.

وكان حزب الله استهدف بسرب من طائرات مسيرة موقع عسكري تابع للواء غولاني في بلدة بنيامينا جنوبي حيفا.

وبحسب مصادر عبرية قتل 4 وأصيب 67 جنديا خلال الهجوم على الموقع العسكري، تم نقلهم لمستشفيات عدة داخل دولة الاحتلال.

وفي السياق توعد حزب الله (إسرائيل) بمزيد من الهجمات إذا ما واصلت الاعتداء على لبنان، وذلك بعد هجومه "المركّب والنوعي" على المعسكر التابع للواء غولاني.

المصدر / فلسطين أون لاين