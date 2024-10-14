الإبادة في يومها الـ 374.. محرقةٌ في مستشفى شهداء الأقصى ومجزرةٌ دامية بمدرسة إيواء في النّصيرات

غزة - فلسطين أون لاين

دخلت حرب الإبادة الجماعية التي يشنّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 374 على التوالي، وسط قصف جوي ومدفعي متواصل، ومجازر مروعة ارتكبت بحق المواطنين الآمنين، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء وإصابة مئات الآلاف، بالإضافة إلى عدد كبير من المفقودين.

وأعلنت وزارة الصّحة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 42 ألفًا و227 شهيدا، بالإضافة لـ 98 ألفًا و464 مصابا بجروح متفاوتة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد ارتكب الاحتلال مجازر دامية في قطاع غزة، أدت لارتقاء عشرات الشهداء وإصابة آخرين.

في المحافظة الوسطى، ارتكبت قوات الاحتلال، فجر اليوم الإثنين، مجزرة جديدة بحق النازحين عقب استهداف خيام النازحين في مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، وسط القطاع.

وقال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، إن أعداد كبيرة من الشهداء والمصابين عقب استهداف خيام للنازحين بالمستشفى.

وأعلن الدفاع المدني عن انتشال 4 شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال خيام النازحين في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة.

وأشار الدفاع المدني إلى أن الاحتلال أحرق خيام النازحين وهم نيام داخلها، لافتًا إلى أن الطواقم تحاول إطفاء الحريق في الخيام المشتعلة بعد قصفها من قبل الاحتلال في مستشفى شهداء الأقصى.

وارتكب الاحتلال مجزرة "وحشية" جديدة، بقصف مدرسة "المُفتي" للنازحين شمال مخيم النصيرات، ما أدى لارتقاء 22 شهيداً؛ بينهم 15 طفلاً وامرأة، إضافة إلى 80 إصابة.

في مدينة غزة وشمال القطاع، يواصل الاحتلال لليوم الـ 10 على التوالي، حصاره الخانق، وجرائم الإبادة والقصف والتدمير في مخيم جباليا للاجئين شمالي قطاع غزة.

وأطلق طيران الاحتلال المروحي النار تجاه منازل الأهالي غرب مخيم جباليا، كما شنّ غارة في منطقة الفاخورة بمشروع بيت لاهيا.

كما واصلت زوارق الاحتلال إطلاق نيرانها باتجاه ساحل مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال في منطقة الفالوجا غرب مخيم جباليا شمال غزة.