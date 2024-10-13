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الاحتلال يستهدفُ مجموعة من الأطفال في مخيم الشاطئ وحماس تؤكد: جريمةٌ مروّعة وانحطاطٌ قيمي

13 أكتوبر 2024 . الساعة 20:36 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إنّ استهداف الاحتلال الصهيوني الإرهابي عصر اليوم، مجموعة من الأطفال، كانوا يلعبون في مخيم الشاطئ للاجئين، غربي مدينة غزة، هو جريمة مروّعة وانحطاط قيمي يتجاوز كل الحدود والأعراف.

وأكدت حماس في بيان صحافي، أن الاحتلال النازي يمارس عنجهيته في غزة، ويقتل لمجرد القتل والتطهير العرقي.

ودعتْ المنظمات الحقوقية الدولية إلى توثيق هذه الجريمة بحق الأطفال واستشهاد الآلاف منهم في حرب الإبادة الجماعية وغيرها المئات من المجازر الصهيونية ضد أبناء شعبنا، ورفع دعاوى قضائية أمام كافة المحاكم المختصة، وفي مقدمتها محكمة الجنايات الدولية، تمهيداً لمحاكمة قادة الصهاينة، مجرمي الحرب على تلك الجرائم والفظائع التي لن تسقط بالتقادم، وستبقى دماء أطفالنا لعنة تطاردهم في كل مكان. 

وارتقى عصر اليوم، 5 شهداء من الأطفال وأُصيب آخرون في مجزرة مروعة ارتكبها الاحتلال بحقهم أثناء لعبهم في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #مجزرة الشاطئ #طوفان الأقصى

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