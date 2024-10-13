الإعلام العبري ينشرُ تفاصيل حدث "صعب" بموقع تدريب للواء "غولاني" جنوبي حيفا (شاهد)

قُتل 3 جنود "إسرائيليين" وأُصيب 24 آخرين، مساء اليوم الأحد، بعد انفجار طائرة مفخخة بموقع تدريب تابع لـِ لواء غولاني جنوب حيفا المُحتلة.

وأعلنت إذاعة الاحتلال عن مقتل 3 جنود وإصابة 24 آخرين، بينهم 9 حالات حرجة للغاية جراء انفجار مسيرة في بنيامينا جنوبي حيفا.

وقال حدشوت بزمان، إن 28 جنديًا أُصيبوا بعد انفجار طائرة بدون طيار في غرفة الطعام في قاعدة للواء جولاني" في منطقة بنيامين جنوبي حيفا المحتلة.

وأشار الموقع العبري، إلى أن من بين الإصابات 3 على الأقل بحالة موت سريري و5 خطيرة، بالإضافة إلى وجود جنود قتلى في حادثة انفجار المسيرة".

وأفادت القناة 12 العبرية، بأنّ المسيرة تم إطلاقها نحو حيفا تحت غطاء وابل من الصواريخ باتجاه الجليل، مؤكدةً أن منظومات الدفاع الجوي فشلت في رصد الطائرة المسيرة.

وقال موقع يسرائيل هيوم العبري، "لم يتم تفعيل صفارات الإنذار في منطقة سقوط المسيرة".

ولفتت وسائل الإعلام العبري، إلى أن قوات كبيرة من الشرطة والإسعاف بالإضافة لمروحيات هرعت إلى مكان سقوط المسيّرة.

وقالت، إنه "يتم التحقيق في الاشتباه بأن الطائرة بدون طيار أطلقت صاروخا على الهدف".

ووصف الإعلام العبري بـ"الصعب الصعب الصعب"، لافتًا إلى أن المتحدث باسم الجيش سينشر المزيد من التفاصيل خلال الساعات القادمة.

وقالت إذاعة الجيش "الإسرائيلي"، إن "حزب الله نجح بخداع منظومة الدفاع الجوي وأطلق رشقة صواريخ للتغطية على المسيرة".