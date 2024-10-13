فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الإعلام العبري ينشرُ تفاصيل حدث "صعب" بموقع تدريب للواء "غولاني" جنوبي حيفا (شاهد)

"سبايدر مان" يرفع صوتَه من أجل غزّة.. ماذا قال في أحد البرامج الإذاعيّة؟

خبير عسكري: الاحتلال يُواجه حربَ استنزاف بغزّة وعمليات المقاومة تؤكد أنّ لديها مفاجآت

بلدية خان يونس توقّع اتفاقية لصيانة شبكات "الصّرف الصّحي" المُتضررة من حرب الإبادة

طرْد عضو من الحزب الوطني الإسكتلندي إثر تعليقات مُثيرة عن الإبادة في غزّة.. ماذا قال في تغريداته؟

جدول زمني مفصّل لأيام وأماكن التّطعيم في جميع مناطق قطاع غزة

كاتب "إسرائيلي": رغم النّكبة "غير المسبوقة" في غزّة إلا أنّ حماس لم تنهار وهذه أبرز الأدلّة!

حماس: الحملة العسكرية الإجرامية على شمال غزة تمثل إبادة جماعية

اجلاء الصحفي الوحيدي من غزة لتلقي العلاج بالخارج ضرورة ملحة

دبلوماسي إسرائيلي سابق: نتنياهو يتمسك بالحرب للبقاء على رأس السلطة

"خدَعَنا حزبُ الله ومنظوماتنا الدّفاعية فشَلتْ"

الإعلام العبري ينشرُ تفاصيل حدث "صعب" بموقع تدريب للواء "غولاني" جنوبي حيفا (شاهد)

13 أكتوبر 2024 . الساعة 19:17 بتوقيت القدس
...

قُتل 3 جنود "إسرائيليين" وأُصيب 24 آخرين، مساء اليوم الأحد، بعد انفجار طائرة مفخخة بموقع تدريب تابع لـِ لواء غولاني جنوب حيفا المُحتلة.

وأعلنت إذاعة الاحتلال عن مقتل 3 جنود وإصابة 24 آخرين، بينهم 9 حالات حرجة للغاية جراء انفجار مسيرة في بنيامينا جنوبي حيفا.

وقال حدشوت بزمان، إن 28 جنديًا أُصيبوا بعد انفجار طائرة بدون طيار في غرفة الطعام في قاعدة للواء جولاني"  في منطقة بنيامين جنوبي حيفا المحتلة.

وأشار الموقع العبري، إلى أن من بين الإصابات 3 على الأقل بحالة موت سريري و5 خطيرة، بالإضافة إلى وجود جنود قتلى في حادثة انفجار المسيرة".

وأفادت القناة 12 العبرية، بأنّ المسيرة تم إطلاقها نحو حيفا تحت غطاء وابل من الصواريخ باتجاه الجليل، مؤكدةً أن منظومات الدفاع الجوي فشلت في رصد الطائرة المسيرة.

وقال موقع يسرائيل هيوم العبري، "لم يتم تفعيل صفارات الإنذار في منطقة سقوط المسيرة".

ولفتت وسائل الإعلام العبري، إلى أن قوات كبيرة من الشرطة والإسعاف بالإضافة لمروحيات هرعت إلى مكان سقوط المسيّرة.

وقالت، إنه "يتم التحقيق في الاشتباه بأن الطائرة بدون طيار أطلقت صاروخا على الهدف".

ووصف الإعلام العبري بـ"الصعب الصعب الصعب"، لافتًا إلى أن المتحدث باسم الجيش سينشر المزيد من التفاصيل خلال الساعات القادمة.

وقالت إذاعة الجيش "الإسرائيلي"، إن "حزب الله نجح بخداع منظومة الدفاع الجوي وأطلق رشقة صواريخ للتغطية على المسيرة".

#حزب الله #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة