"سبايدر مان" يرفع صوتَه من أجل غزّة.. ماذا قال في أحد البرامج الإذاعيّة؟

ترجمة فلسطين أون لاين

عبّر الممثل الأمريكي-البريطاني، أندرو جارفيلد، المعروف بدوره في فيلم "سبايدر مان"، عن دعمه للفلسطينيين في غزة.

وقال جارفيلد، خلال ظهور له في برنامج إذاعي، إن الوقت قد حان لتوجيه الجهود نحو قضايا إنسانية هامة.

وأضاف، بحسب ما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست"، الأحد: "يجب أن نوجه طاقاتنا نحو شيء مهم حقًا، أليس كذلك؟ ربما حياة الفلسطينيين في غزة الآن. ربما هذا هو المكان الذي نضع فيه قلوبنا وطاقاتنا".

وجارفيلد ليس غريباً عن التعبير عن دعمه لغزة، فقد انضم في أكتوبر 2023 إلى مجموعة من أكثر من 50 من المشاهير الذين دعوا إلى وقف إطلاق النار في غزة، موجهين رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن تطالب بالتهدئة الفورية.