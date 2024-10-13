فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

جدول زمني مفصّل لأيام وأماكن التّطعيم في جميع مناطق قطاع غزة

كاتب "إسرائيلي": رغم النّكبة "غير المسبوقة" في غزّة إلا أنّ حماس لم تنهار وهذه أبرز الأدلّة!

حماس: الحملة العسكرية الإجرامية على شمال غزة تمثل إبادة جماعية

اجلاء الصحفي الوحيدي من غزة لتلقي العلاج بالخارج ضرورة ملحة

دبلوماسي إسرائيلي سابق: نتنياهو يتمسك بالحرب للبقاء على رأس السلطة

تحقيق: جيش الاحتلال عاني باالأيام الأولى لحرب الإبادة على غزة

تراجع استثمارات كبار المستثمرين في سوق العقارات الإسرائيلية

"الشعبية": ممارسات أمن السلطة ضد المقاومة بالضفة تخدم الاحتلال

واشنطن تنشر منظومة "ثاد" في (إسرائيل) استعدادًا لرد إيراني محتمل

"من المسافة صفر".. حزب اللَّه يتصدَّى لـ "محاولتي تسلُّل" وتقارير عبريَّة تتكشَّف عن الخسائر

جدول زمني مفصّل لأيام وأماكن التّطعيم في جميع مناطق قطاع غزة

13 أكتوبر 2024 . الساعة 16:55 بتوقيت القدس
...

تبدأ الجولة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة يوم الإثنين المقبل، حيث سيحصل الأطفال دون العاشرة على جرعة ثانية من اللقاح لضمان الحماية الكاملة.

و أعلن وزير الصحة د. ماجد أبو رمضان عن بدء الحملة التي تستهدف جميع مناطق القطاع، بدءًا من دير البلح، ثم خانيونس ورفح، وصولًا إلى غزة والشمال."

   أماكن ومواعيد حملة التطعيم الثانية:

     - دير البلح: 14-17 أكتوبر

     - خانيونس ورفح: 19-22 أكتوبر

     - غزة والشمال: 22-25 أكتوبر

وتستهدف حملة التطعيم الثانية ضد شلل الأطفال والتي تعتبر جرعة تنشيطية للجرعة الأولى، أكثر من 100 ألف طفل في القطاع.

الجرعة1.jpg

 

الجرعة2.jpg


 

#الحرب على غزة #حملة التطعيم #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة