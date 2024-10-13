جدول زمني مفصّل لأيام وأماكن التّطعيم في جميع مناطق قطاع غزة

تبدأ الجولة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة يوم الإثنين المقبل، حيث سيحصل الأطفال دون العاشرة على جرعة ثانية من اللقاح لضمان الحماية الكاملة.

و أعلن وزير الصحة د. ماجد أبو رمضان عن بدء الحملة التي تستهدف جميع مناطق القطاع، بدءًا من دير البلح، ثم خانيونس ورفح، وصولًا إلى غزة والشمال."

أماكن ومواعيد حملة التطعيم الثانية:

- دير البلح: 14-17 أكتوبر

- خانيونس ورفح: 19-22 أكتوبر

- غزة والشمال: 22-25 أكتوبر

وتستهدف حملة التطعيم الثانية ضد شلل الأطفال والتي تعتبر جرعة تنشيطية للجرعة الأولى، أكثر من 100 ألف طفل في القطاع.



