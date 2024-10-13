حماس: الحملة العسكرية الإجرامية على شمال غزة تمثل إبادة جماعية

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم الأحد أن الحملة العسكرية الإجرامية المستمرة على شمال قطاع غزة تمثل "إبادة موصوفة تمارسها حكومة الاحتلال الفاشي".

وأوضحت الحركة في بيان صحفي أن الحصار المفروض على منطقة شمال غزة وفصله بالنار عن مدينة غزة والتصعيد في القصف والمجازر ضد المدنيين العزل يأتي في ظل تفاقم الوضع الإنساني ومنع ادخال المواد الاغاثية والانسانية.

وقالت: "إن حكومة الاحتلال الفاشي غير مكترثة بأي قوانين أو التزامات، وتستند إلى غطاء أمريكي إجرامي". كما اتهمت حماس المجتمع الدولي بالصمت تجاه الإبادة المستمرة منذ أكثر من عام، معتبرةً ذلك رخصة لحكومة الاحتلال لاستمرار تصعيد جرائمها.

وشددت الحركة على ضرورة تفعيل المجتمع الدولي لأدواته لوقف المجزرة المستمرة في شمال غزة والتصدي لمجرمي الحرب.

وأكدت أن حكومة الاحتلال تتوهم قدرتها على إخضاع الشعب الفلسطيني، مبدية ثقتها في أن مخططات الاحتلال ستتحطم أمام عزيمة الشعب الفلسطيني ومقاومته.

ودعت حماس الحكومات العربية والإسلامية، ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى الضغط على الاحتلال لوقف عدوانه وتقديم المساعدة الإنسانية للشعب الفلسطيني. كما حثت الجماهير العربية والإسلامية وكافة أحرار العالم على التحرك في الشوارع والساحات للتنديد بجرائم الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين