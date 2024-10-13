اجلاء الصحفي الوحيدي من غزة لتلقي العلاج بالخارج ضرورة ملحة

جدد مركز حماية الصحافيين الفلسطينيين (PJPC) مطالبته بضرورة النقل الفوري للصحفي فادي الوحيدي إلى خارج غزة، وذلك للحصول على العلاج بعد تدهور حالته الصحية جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال أثناء تغطيته لمجريات العدوان الإسرائيلي على مخيم جباليا شمال القطاع، يوم التاسع من الشهر الجاري.

وأوضح المركز في بيان صحفي اليوم الأحد أن تقارير الطواقم الطبية في مستشفى المعمداني تفيد بأن حالة الزميل الوحيدي صعبة للغاية، ومصاب بـ"شلل جسدي"، ووضعه الصحي غاية في الخطورة بسبب تعرضه لتهتك في الفقرات العنقية بالرقبة.

وأكد البيان أن إجلاء الصحفي الوحيدي من غزة لتلقي العلاج بالخارج ضرورة ملحة ويجب أن يتم في أسرع وقت ممكن، مع استمرار معاناة المستشفيات في مدينة غزة وشمال القطاع جراء العدوان والحصار الإسرائيلي المشدد، إضافة إلى حظر توريد الوقود والأدوية اللازمة لتشغيلها لليوم الثامن على التوالي.

وشدد على أن القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقيات جنيف، يكفلان حق المصابين، خصوصًا الصحفيين، في الحصول على الرعاية الطبية في بيئة آمنة.

وحُث مركز حماية الصحفيين المؤسسات الدولية على التحرك الفوري لضمان حصول الزميل الوحيدي والصحفيين المصابين على العلاج اللازم وإجلائهم إلى الخارج، في ظل تفاقم الأزمة الصحية في غزة نتيجة الحصار والحرب الإسرائيلية المتواصلة للعام الثاني على التوالي.

المصدر / فلسطين أون لاين