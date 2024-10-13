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واشنطن تنشر منظومة "ثاد" في (إسرائيل) استعدادًا لرد إيراني محتمل

13 أكتوبر 2024 . الساعة 13:37 بتوقيت القدس
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واشنطن تنشر منظومة "ثاد" في (إسرائيل) استعدادًا لرد إيراني محتمل
ترجمة خاصة/ فلسطين أون لاين

أفاد تقرير لصحيفة "جيروزاليم بوست" بأن جنودًا أمريكيين سيقومون بتشغيل نظام الدفاع الجوي "ثاد" (THAAD) في (إسرائيل) استعدادًا لاحتمال رد إيراني على ضربة إسرائيلية محتملة.

وذكرت القناة N12 أن الولايات المتحدة ستنشر جنودها في (إسرائيل) لتشغيل النظام، الذي يهدف إلى اعتراض الصواريخ الباليستية.

وجاء القرار بعد عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، حيث أمر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بنشر نظام "ثاد" في (إسرائيل)، وفقًا لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD).

كما دعا أوستن إلى إرسال كتائب "باتريوت" إضافية إلى الشرق الأوسط لزيادة الحماية للقوات الأمريكية في المنطقة.

يعد نظام "ثاد" جزءًا من منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية، ويعمل على تدمير الصواريخ الباليستية داخل وخارج الغلاف الجوي. في عام 2019، نُشرت هذه المنظومة في السعودية بعد هجوم من اليمن على منشآت النفط السعودية.

وفي سياق آخر، كانت الإمارات العربية المتحدة قد طلبت شراء نظام "ثاد" عام 2012 بقيمة 1.135 مليار دولار لتعزيز قدراتها الدفاعية وتقليل الاعتماد على القوات الأمريكية.

#غزة #واشنطن #الاحتلال #الرد الإيراني

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