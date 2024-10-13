"من المسافة صفر".. حزب اللَّه يتصدَّى لـ "محاولتي تسلُّل" وتقارير عبريَّة تتكشَّف عن الخسائر

لبنان/ فلسطين أون لاين:

تحدثت وسائل إعلام عبرية، عن حدث أمني صعب في الشمال، وذلك مع إعلان المقاومة خوضها اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع "رامية"، بالتزامن مع مواصلتها استهداف المستوطنات الشمالية، حيث تدوّي صفارات الإنذار في حيفا و"الكريوت".

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بإصابة نحو 20 جنديًا إسرائيليًا، في حين أعلن جيش الاحتلال خوض اشتباكات "وجها لوجه" في المنطقة.

وأكد حزب الله أن مقاتليه فجّروا عبوتين ناسفتين بقوات إسرائيلية حاولت التسلل إلى بلدة رامية وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

وقال الحزب إنه استهدف بصاروخ موجّه آلية مدرعة في محيط موقع رامية، مشيرا إلى أن الاشتباكات مستمرة مع قوات الاحتلال بالأسلحة ‏المتوسطة والرشاشة.

وأشار الحزب إلى أن مقاتليه اشتبكوا مع قوات إسرائيلية من المسافة صفر في أثناء محاولتها التسلل إلى بلدة بليدا، وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات "اللواء 8" تخوض اشتباكات وجها لوجه مع مقاتلين من حزب الله، وزعم القضاء على عدد منهم.

في حين تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن وقوع حادث أمني صعب في الجبهة الشمالية.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مروحيات عسكرية هبطت في مستشفى رمبام بحيفا لنقل جنود مصابين من لبنان.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إصابة ضابط وجندي احتياط من الكتيبة 9220 لواء عتسيوني بجروح خطيرة اليوم الأحد في معارك جنوب لبنان.

بدورها، تحدثت صحيفة يديعوت أحرونوت عن إصابة نحو 20 جنديا في حادثين منفصلين وقعا صباحا خلال العملية البرية بجنوب لبنان.

عمليات حزب الله

من جانب آخر، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في عدة بلدات من شمال نهاريا إلى حيفا، وتحدثت عن إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان خلال الساعات الماضية.

وأكدت اعتراض عدة صواريخ أطلقت باتجاه حيفا ومحيطها والجليل الأعلى والغربي، في حين سقطت أخرى في مناطق مفتوحة.

من جانبه، أعلن حزب الله قصف تجمع للقوات الإسرائيلية في مستوطنة شوميرا وفي خلة وردة برشقات صاروخية.

وأكد في وقت سابق قصف قوة مشاة إسرائيلية في خربة زرعيت، واستهداف تجمعات للجيش الإسرائيلي في محيط بليدا ومواقع رميم والمرج والجرداح وثكنة زرعيت وفي مستوطنات المطلة وكفاريوفال والمنارة وكفرغلعادي.

وقال حزب الله إنه قصف أيضا مصنع المواد المتفجرة جنوب حيفا، وقاعدة زوفولون للصناعات العسكرية، وقاعدة حوما وثكنة معاليه غولاني في الجولان المحتل. كما أعلن أنه هاجم بمسيرات انقضاضية قاعدة الدفاع الجوي في كريات إيلعيزر غرب حيفا وعين مرغليوت.