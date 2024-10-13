"يديعوت أحرنوت" تكشف جزءًا من الخسائر "الإسرائيليَّة" بعد الهجوم الإيرانيِّ

ترجمة خاصة/ فلسطين أون لاين

نشرت موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، وبحسب ضريبة الأملاك، تقدر أضرار الهجوم الإيراني بما بين 150 إلى 200 مليون شيكل، وتُقدر الأضرار الناجمة عن سقوط صاروخ بالقرب من سي أند صن في (تل أبيب) بنحو 50 مليون شيكل، كما أن المطاعم المتضررة من الهجوم لا تزال مغلقة حتى الآن.

ويقول الموقع العبري، يبدو أن الأضرار التي لحقت بالممتلكات نتيجة الهجوم الإيراني في الأول من أكتوبر/تشرين الأول كانت كبيرة، وبحسب ضريبة الأملاك، تُقدر الأضرار التي لحقت بالممتلكات ما بين 150 إلى 200 مليون شيكل، وهذا هو أكبر ضرر ناجم عن هجوم صاروخي واحد على (إسرائيل) منذ بداية الحرب.

وأضاف، أنه يلاحظ أيضا في ضريبة الأملاك أن الأضرار الناجمة عن سقوط الصاروخ بالقرب من مجمع سي آند صن على الشاطئ شمال (تل أبيب) وحدها تقدر بحوالي 50 مليون شيكل، ولحقت أضرار جسيمة بالمطاعم والمحلات التجارية الفاخرة، من بينها مطعم الفيروز الذي دمر بشكل شبه كامل، ونحو 150 شقة في المساكن الفاخرة التي تضررت نتيجة سقوطها بالقرب من المكان.

وذكرت "يديعوت أحرنوت"، أن مدير سلطة الضرائب شاي أهرونوفيتس، الأسبوع الماضي، عاين حجم الأضرار الكبيرة في الموقع، خلال جولة خاصة، تلقى خلالها تقريرا عن أعمال الترميم في المكان، وانشغل عشرات العمال في الأيام الأخيرة بإصلاح الأضرار، وما زالت المطاعم المتضررة مغلقة.

ونقل الموقع عن مصدر مسؤول أنه لو كان الصاروخ قد أصاب المبنى الذي يضم 250 شقة بشكل مباشر، فلا شك أنه كان سيوقع إصابات كثيرة، ومع ذلك، لم تقع إصابات على الفور وتمكن معظم سكان ونزلاء المطاعم والفنادق القريبة من النزول إلى الملجأ أو الوصول إلى غرف الطوارئ، وأشار السكان إلى أن موظفي الضرائب العقارية حضروا إلى مكان الحادث حتى خلال العطلة للإشراف على إصلاح الأضرار العاجلة في الشقق وإغلاق الأماكن خوفاً من السرقات في الموقع المتضرر.



مضيفا أنه إلى، جانب ذلك، وقعت أضرار عديدة في نحو عشرة مواقع سقوط، من بين مواقع أخرى داخل عدة قواعد عسكرية، وقد تضررت نحو 100 شقة في هود هشارون، وفي أحد المباني وحدها تقدر الأضرار بأكثر من 10 ملايين شيكل.