قطاع غزّة.. البدء في المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد "شلل الأطفال"

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية الأونروا واليونيسيف، اليوم الأحد، عن البدء في المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الاطفال في المحافظة الوسطى.

وذلك، يوم الإثنين القادم الموافق 14/10/2024، ولمدة 3 أيام، من الساعة 7:30 صباحا وحتى الساعة 2:00 ظهرا، مع إمكانية التمديد ليوم واحد إضافي فقط، من خلال المراكز الصحية المعروفة سابقا.

وبحسب الوزارة، تهدف الحملة إلى حماية الأطفال من هذا الفيروس الخطير، الذي قد يؤدي إلى إعاقات دائمة في حال الإصابة به.

كما وتستهدف حملة التطعيم الأطفال دون سن 10 سنوات، وستمنح وزارة الصحة فيتامين أ للأطفال ما بين عمر 2-10سنوات.