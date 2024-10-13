فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

قطاع غزّة.. البدء في المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد "شلل الأطفال"

للعام الثاني: (إسرائيل) تواصل منع دخول الصحفيين الأجانب إلى غزة لطمس الحقيقة

مؤسسات الأسرى: استشهاد الأسير محمَّد موسى من بيت لحم بمستشفى سوروكا

استشهاد الأسير محمد موسى في سجون الاحتلال

"مر عام على الوعود الكاذبة".. حماس تنشر مقطعًا جديدًا عن الأسرى "الإسرائيليين" (شاهد)

لليوم التَّاسع تواليًا.. شمال غزَّة يتعرَّض لأبشع فصول "الإبادة" و200 ألف مواطن يواجهون خطر الموت

حرب الإبادة تدخل يومها الـ 373.. شهداء وجرحى بمجازر "داميَّة"في شمال غزَّة ووسط القطاع

أطباء بلا حدود" لـ"فلسطين أون لاين": الواقع الصحي في القطاع مأساوي

محلِّل عسكريّ "إسرائيليّ": هكذا تغرق "إسرائيل" في وحلُّ غزَّة وبلبنان ليس هناك خطَّة واضحة

حمدان: ترفض أي وصاية خارجية و"خطة الجنرالات" الإسرائيلية تعتمد على فلسفة أميركية

قطاع غزّة.. البدء في المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد "شلل الأطفال"

13 أكتوبر 2024 . الساعة 11:10 بتوقيت القدس
...
البدء في المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الاطفال
غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية الأونروا واليونيسيف، اليوم الأحد، عن البدء في المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الاطفال في المحافظة الوسطى.

وذلك، يوم الإثنين القادم الموافق 14/10/2024، ولمدة 3 أيام، من الساعة 7:30 صباحا وحتى الساعة 2:00 ظهرا، مع إمكانية التمديد ليوم واحد إضافي فقط، من خلال المراكز الصحية المعروفة سابقا.

وبحسب الوزارة، تهدف الحملة إلى حماية الأطفال من هذا الفيروس الخطير، الذي قد يؤدي إلى إعاقات دائمة في حال الإصابة به.

كما وتستهدف حملة التطعيم الأطفال دون سن 10 سنوات، وستمنح وزارة الصحة فيتامين أ للأطفال ما بين عمر  2-10سنوات.

 

#غزة #حملة التطعيم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة