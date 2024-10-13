"مر عام على الوعود الكاذبة".. حماس تنشر مقطعًا جديدًا عن الأسرى "الإسرائيليين" (شاهد)

غزة/ فلسطين أون لاين

نشر الموقع الرسمي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقطع فيديو جديدًا، سلط فيه الضوء على “الوعود الكاذبة” التي قطعها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على نفسه بالتزامن مع بدء حربه على غزة، قائلا إنه سيعيد الأسرى أحياء عبر الضغط العسكري وحرب الإبادة.

وأضاف المقطع -نُشر بعنوان “مر عام على الوعود الكاذبة”- صور وأسماء 6 أسرى إسرائيليين قتلوا في غزة، وعثر الجيش على جثثهم في نفق بمدينة رفح جنوبي القطاع، مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، معلقا بالقول “عادوا جميعا قتلى بسبب وعده المشؤوم”.

وبعد عثوره على الجثث الـ6، اتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي آنذاك حماس بقتلهم، بينما أكدت الحركة في عدة مرات أن "الجيش قتلهم عبر قصف جوي مباشر".

وفي وقت سابق السبت، أغلق أهالي أسرى إسرائيليين في غزة مقطعا من شارع "أيالون" الرئيسي وسط تل أبيب وأشعلوا النيران، مطالبين بإبرام صفقة تبادل مع الفصائل الفلسطينية، بحسب قناة "12" العبرية.

ورفع المتظاهرون "لافتات تحمل أسماء 101 إسرائيلي محتجزين في قطاع غزة"، داعين السلطات "لاتخاذ خطوات عاجلة لإعادتهم".

ويتهم أهالي الأسرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ"التخلي" عن ذويهم من أجل الحفاظ على منصبه السياسي، ويعبرون عن استيائهم من عدم إعطاء الأولوية لقضية أبنائهم في الأجندة الحكومية.

وتقدر "تل أبيب" وجود 101 أسير في غزة من أصل 239 إسرائيليا تم أسرهم في ذلك الهجوم، وجرى لاحقا مبادلة عشرات منهم خلال هدنة مؤقتة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بينما أعلنت حماس مقتل عشرات منهم في غارات إسرائيلية.