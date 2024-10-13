حرب الإبادة تدخل يومها الـ 373.. شهداء وجرحى بمجازر "داميَّة"في شمال غزَّة ووسط القطاع

غزة/ فلسطين أون لاين

دخلت حرب الإبادة الجماعيّة الت يشنّها الاحتلال "الإسرائيلي" بدعم أمريكي غير محدود، يومها الـ 372 على التوالي، وسط ارتكاب مجازر مروعة ضدّ المواطنين، وإعدام عشرات الآلاف من المواطنين، بالإصابة إلى إصابة مئات الآلاف من الجرحى بإصابات متفاوتة الخطورة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 42 ألفًا و175 شهيدا، بالإضافة لـ 98 ألفًا و336 مصابا بجروح متفاوتة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي، وفق التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة الفلسطينية اليوم السبت.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" للأوضاع الميدانية خلال السّاعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره على كافة مناطق غزة، وسط تصاعُد القصف الجوي والمدفعي وتفخيخ المنازل وإطلاق النار بشكل مباشر تجاه المواطنين في مناطق شمال القطاع.

وفي أحدث التطورات حسب التسلسل الزمني

أفادت مصادر طبية، أن هناك 36 مواطنًا استشهدوا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر أمس السبت، بينما تشهد محاور القتال -خصوصا شمال القطاع الذي يشهد حصارًا متواصلا لليوم التاسع على التوالي- تكثيف فصائل المقاومة لعملياتها واستهدافها لقوات الاحتلال المتوغلة.

ولليوم التاسع على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الواسع على مخيم جباليا وشمال القطاع المحاصر، والذي أدى لاستشهاد أكثر من 285 مواطنًا خلال 8 أيام، في حين تمنع قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من انتشال 75 شهيدًا منهم من الطرقات ومن تحت ركام منازلهم.

وأعلن الدفاع المدني بغزة، فجر اليوم، أن طواقمه تخمد حريقا نشب في منزل لعائلة "أبو هاشم" جراء استهداف إسرائيلي عند مفترق عبد العال في شارع الجلاء شمال غرب مدينة غزة.

وشن جيش الاحتلال غارة إسرائيلية قرب دوار أبو علبة بحي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي وإطلاق نار كثيف من دبابات الاحتلال شمال غربي مدينة غزة.

نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة منازل غرب مخيم جباليا شمال غزة، تامنًا مع تجدد القصف المدفعي والحربي على المخيم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال نسفت عدة مباني في محيط مفرق الاتصالات بمخيم جباليا شمالي القطاع.

وفي وسط قطاع غزة، استشهد 8 مواطنين من عائلة واحدة، مساء السبت، بقصف إسرائيلي استهدف منزلهم في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفاد مصادر محلية، بأن الشهداء الثمانية هم من عائلة أبو غالي، مشيرًا إلى أنهم كانوا قد نزحوا من رفح إلى النصيرات.

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، مجزرة بحق عائلة "الهرش" وسط مخيم جباليا للاجئين شمالي قطاع غزة، عقب قصف منزلها المأهول بالسكان (على مرتين) بالطيران الحربي، ما أدى لارتقاء 7 شهداء وإصابة عدد آخر من المدنيين.