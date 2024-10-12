لليوم الثامن تواليًا.. الاحتلال يمنع الطواقم الطبية من انتشال أكثر من 75 شهيدًا في جباليا

غزة/ فلسطين أون لاين

يعزز جيش الاحتلال "الإسرائيلي ممارسة الإبادة الجماعية في جباليا ومحافظة شمال قطاع غزة ويمنع الطواقم الإسعافية والدفاع المدني من انتشال أكثر من 75 شهيداً حتى الآن. بحسب ما أفاد به المكتب الإعلامي الحكومي.

وأضاف المكتب الحكومي، في بيان صحافي، "لليوم الثامن على التوالي من حصار جباليا وشمال غزة؛ يمنع جيش الاحتلال "الإسرائيلي" الطواقم الإسعافية والدفاع المدني من انتشال أكثر من 75 شهيداً من أصل 285 شهيداً قتلهم الاحتلال خلال الأيام الثمانية الماضية".

جيش الاحتلال يرتكب مجازر ضد الإنسانية ويمارس القتل العمد من خلال قصف مراكز النزوح والإيواء، ويتركب عدة مجازر فظيعة ضد المدنيين من خلال القصف المقصود لتجمعات الأطفال والنساء.

وفي إطار ذلك، يشير المكتب الحكومي، إلى أن جيش الاحتلال يعمل على القضاء بشكل كامل على المنظومة الصحية من خلال إخراج جميع مستشفيات الشمال عن الخدمة وإطلاق النار عليها بشكل مباشر، وإضافة إلى ذلك فإن جيش الاحتلال استهدف كل القطاعات الحيوية شمال غزة ويسعى إلى تحويل محافظة شمال غزة إلى منطقة خراب وقتل في إطار تحقيق خطته بتهجير شعبنا الفلسطيني.

ولفت إلى، أن ما تتعرض له جباليا ومحافظة شمال قطاع غزة يعد جريمة استئصال وجريمة ضد القانون الدولي وضد الإنسانية، ومطلوب من المجتمع الدولي وقف هذه المهزلة الإنسانية.

وأدان المكتب الحكومي، ارتكاب الاحتلال "الإسرائيلي" للمجازر ضد شعبنا الفلسطيني في جباليا وشمال قطاع غزة، وندعو كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الوحشية.

وحمل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية كامل المسؤولية عن استمرار جريمة الإبادة الجماعية ومواصلة استهداف وقتل المدنيين في جباليا وشمال غزة، وخاصة قتل الأطفال والنساء.

وطالب، المجتمع الدولي وكل المنظمات الأممية والدولية إلى وقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف شلال الدم في قطاع غزة.