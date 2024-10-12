مراسل "إسرائيلي" يكشف عن "فضيحة" لجولة هاغاري مع صحفيين داخل لبنان

غزة/ فلسطين أون لاين

تلجأ سلطات الاحتلال الإسرائيليّة في زمن الحرب، إلى خطة التعتيم الإعلامي على الأضرار، وفرض رقابة عسكريّة صارمة هدفها تقييد الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعيّ من الوصول للمعلومات.

ومؤخرًا، كشف مراسل القناة الـ 12 بالتلفزيون العبري، شاي ليفي، عن فضيحة للناطق العسكريّ باسم جيش الاحتلال الإسرائيليّ، الجنرال دانيال هاغاري، تتعلق بجولة دعا إليها صحافيين داخل مناطق التوغل "الإسرائيلي" عند حدود لبنان.

وفي التفاصيل، قال الصحفي العسكري ليفي، الذي خدم سنوات في الجيش، إنّ هاغاري، قام باصطحاب الصحافيين الإسرائيليين، إلى المنطقة الحدودية، ودخلوا بضعة أمتار فقط إلى جنوب لبنان، مشيرًا إلى استبعاده من قائمة الصحافيين الذين قام باصطحابهم، لأنّه هاغاري "لا يريد سماع الأسئلة الصعبة"، بحسب المراسل ليفي.

أضاف: "الدخول بضعة أمتار في لبنان، أمر لم يفاجئني، وهناك شخصية في مكتب المتحدث باسم الجيش، وتنقل ليّ المعلومات وتطلعني على ما يجري، ولذلك اتصلت بضابطة في مكتبه وأبلغتها بأمر الجولة، وطلبت أنْ أكون معهم، ومع ذلك قام هاغاري بمنعي".

وأشار إلى أنّ الهدف من الجولة والتصوير، والذي تركز على بيتٍ زعموا أنّ بداخله كمياتٍ كبيرةٍ من الأسلحة، هو “خدمة البروباغندا الإعلامية للجيش”.

وقال المراسل العسكري، إن الجيش، "لن يخبركم عن الحدث الذي اضطرت فيه مروحية أباتشي لإلقاء ذخيرتها داخل الأراضي الإسرائيليّة بسبب حدث جرى”، في إشارةٍ واضحة إلى أنّ الجيش الإسرائيليّ يفرض التعتيم الكامل على ما يجري داخل الجنوب اللبناني".