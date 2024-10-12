منصة "الحارس" تنشر تفاصيل محاولة الاحتلال تجنيد أطفال بغزَّة.. فما هي قصة "عبود"؟

غزة/ فلسطين أون لاين

كشفت "منصة الحارس"، التابعة لأمن المقاومة بغزة، اليوم السبت، ضمن ملف "اعترافات متخابر" تفاصيل محاولة الاحتلال تجنيد أطفال بقطاع غزة، مستغلًا احتياجات صغار السن بغزة نتيجة ظروف الحرب القاسية.

وقالت المنصة الأمنية، في سقوط أخلاقي وإنساني خطير، كشف أمن المقاومة عن توجه جديد تنتهجه مخابرات العدو في عملية تجنيد المتخابرين، حيث رصد ضباط أمن المقاومة حالة غير مسبوقة، تمكنت - عبرها مخابرات العدو من تجنيد فنى لم يتجاوز عمره - 15 عامًا.

وبالتفاصيل، وبحسب ضابط في أمن المقاومة، جندت مخابرات العدو الشاب/ عبود (الشمال – 15 عامًا) بعد اعتقاله من محور نيتساريم، خلال نزوحه مع عائلاته في بداية الحرب، وقد استغل ضباط التحقيق الوضع النفسي والجسدي للشاب عبود، كونه صغيرًا وجاهلًا في كيفية مواجهة حيل المخابرات، حيث تعرض "عبود" للتهديد بقتل عائلته في الجنوب عبر مسيرة انتحارية، وكذلك التهديد بالاغتصاب الجماعي.

كما كشف الضابط الأمني بأن الشاب/ عبود قد اعترف بالعمل لصالح مخابرات العدو، وأن ضابط التشغيل كلفه بمهام عدة، منها: جمع معلومات عن نقاط الأمن في المدارس ومراكز الإيواء، ومراقبة مجموعة من المقاومين خلال تحركهم، وزراعة حجر صخري يوجد فيه جهاز تنصت.

وفي ختام بيانها، طالبت "الحارس" الأهالي إلى ضرورة الانتباه لسلوك صغار السن والتقرب منهم لفهم مشاكلهم وعلاجها، كما يهيب "الحارس" بالجميع إلى ضرورة نقل مواد التوعية والتحصين إلى جميع شرائح مجتمعنا وتعميمها، لقطع الطريق أمام محاولات مخابرات العدو في إسقاط أبنائنا ومحاولات المتخابرين استغلال الصغار في تسهيل مهامهم.

لا تتوقف سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن ابتكار طرق مختلفة واستغلال الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة، لإسقاطهم في مستنقع التخابر معها، في إطار محاولاتها المتواصلة لجمع معلومات عن أنشطة المقاومة، أمام فشلها عسكريًا واستخباراتيًا تحقيق ذلك.

وقبل أسابيع، ضبط أمن المقاومة أجهزة تجسس "إسرائيلية" مزروعة بين خيام النازحين في أحد مراكز الإيواء جنوب القطاع، وبحسب ضابط في أمن المقاومة، فإن مخابرات الاحتلال قامت بتمويه أجهزة التجسس المضبوطة بأشكال مختلفة، بحيث تظهر كأنها جزء من البيئة المحيطة والطبيعة، دون ذكر تفاصيل أخرى.

ورجح الضابط في أمن المقاومة قيام مخابرات الاحتلال بزرع أجهزة التجسس المضبوطة بواسطة مسيرات من نوع "كواد كابتر"، في أوقات عدم وجود حركة نشطة للنازحين، داعيًا الجميع إلى عدم العبث بأي أجهزة مشبوهة يتم كشفها والاتصال فورًا بضباط الأمن.

وفي هذا السياق، تدعو منصة "الحارس" أبناء شعبنا إلى التيقظ والانتباه لأي أجسام أو هياكل أو قطع موجودة في محيط الخيام والمنازل أو على أسطحهما، مع ضرورة القيام بجولات تمشيط بين الممرات والأسطح بشكل دوري، للتأكد من خلوها من أي متغيرات مستجدة.