فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

شمال غزَّة.. 200 ألف مواطن في منطقة جباليا يواجهون خطر الموت بالقصف أو الجوع

"الأغذية العالمي": انقطاع خطوط مساعدات الغذاء إلى شمال القطاع

القسام والسرايا تستهدفان جنود وآليات الاحتلال شمال القطاع

مصر وقطر تدعوان إلى وقف العدوان "الإسرائيلي" على لبنان

حماس تشيد بإعلان نيكاراغوا قطع علاقاتها بـ(إسرائيل)

اسْتهدفنا قوة راجلة من 15 جنديًا.. القسّام تنشر تفاصيل عملية "نوعية" بعد عودتهم من خطوط القتال

إندونيسيا تدعو الدول المشاركة بقمة شرق آسيا للاعتراف بفلسطين

فارس: الاعتداء على الأسرى جزء من حرب الإبادة بحق الفلسطينيين

"منتدى الإعلاميين" يرسل مذكرة لاتحادات صحفية دولية حول واقع الصحفيين بغزة

تجاوز خطير.. حماس تطالب بالوقوف في وجه ممارسات أمن السلطة بالضفة

وزارة الداخلية توجه نداءً لسكان المناطق الجديدة المهددة بالإخلاء شماليّ غزة

12 أكتوبر 2024 . الساعة 17:00 بتوقيت القدس
...
وزارة الداخلية توجه نداءً لسكان المناطق الجديدة المهددة بالإخلاء شماليّ غزة.jpg
غزة/ فلسطين أون لاين

جددت وزارة الداخلية في غزة، اليوم السبت، دعوتها لأهالي شمال قطاع  غزة، بمزيد من الثبات، وعدم مغادرة منازلهم، خاصة في المناطق التي وجه الاحتلال لها تهديدات صباح اليوم في مناطق: الصفطاوي، وأبو إسكندر بحي الشيخ رضوان.

وقالت الوزارة، في بيانها، "نتوجه بالتحية الصمود والإباء إلى أهلنا وأبناء شعبنا الصامدين في منازلهم، في مناطق مخيم جباليا وجباليا البلد والنزلة وبيت لاهيا وبيت حانون، وسائر مناطق محافظة شمال غزة الذين يواجهون العدوان الإسرائيلي الهمجي لليوم الثامن على التوالي، ويرفضون إخلاء منازلهم رغم جرائم الاحتلال ووحشيته.

وأضافت، "ندعو جميع أبناء شعبنا إلى مزيد من الثبات وعدم مغادرة منازلهم خاصة في المناطق التي وجه الاحتلال لها تهديدات صباح اليوم في مناطق: الصفطاوي، وأبو إسكندر بحي الشيخ رضوان".

وأوضحت، "نوجه المواطنين أنه حال شعورهم بالخطر الانتقال إلى أقرب مكان مجاور لمنطقة سكنهم، وعدم التوجه إلى جنوب قطاع غزة الذي يعاني من القصف المتواصل والقتل المستمر الذي يمارسه الاحتلال يومياً في المناطق التي يدّعي أنها آمنة".

وناشدت الوزارة، دول العالم قاطبة وكل المؤسسات الدولية أن تمارس الضغط على الاحتلال لوقف جرائم الإبادة والتهجير بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

#غزة #شمال غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة