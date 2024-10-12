وزارة الداخلية توجه نداءً لسكان المناطق الجديدة المهددة بالإخلاء شماليّ غزة

غزة/ فلسطين أون لاين

جددت وزارة الداخلية في غزة، اليوم السبت، دعوتها لأهالي شمال قطاع غزة، بمزيد من الثبات، وعدم مغادرة منازلهم، خاصة في المناطق التي وجه الاحتلال لها تهديدات صباح اليوم في مناطق: الصفطاوي، وأبو إسكندر بحي الشيخ رضوان.

وقالت الوزارة، في بيانها، "نتوجه بالتحية الصمود والإباء إلى أهلنا وأبناء شعبنا الصامدين في منازلهم، في مناطق مخيم جباليا وجباليا البلد والنزلة وبيت لاهيا وبيت حانون، وسائر مناطق محافظة شمال غزة الذين يواجهون العدوان الإسرائيلي الهمجي لليوم الثامن على التوالي، ويرفضون إخلاء منازلهم رغم جرائم الاحتلال ووحشيته.

وأضافت، "ندعو جميع أبناء شعبنا إلى مزيد من الثبات وعدم مغادرة منازلهم خاصة في المناطق التي وجه الاحتلال لها تهديدات صباح اليوم في مناطق: الصفطاوي، وأبو إسكندر بحي الشيخ رضوان".

وأوضحت، "نوجه المواطنين أنه حال شعورهم بالخطر الانتقال إلى أقرب مكان مجاور لمنطقة سكنهم، وعدم التوجه إلى جنوب قطاع غزة الذي يعاني من القصف المتواصل والقتل المستمر الذي يمارسه الاحتلال يومياً في المناطق التي يدّعي أنها آمنة".

وناشدت الوزارة، دول العالم قاطبة وكل المؤسسات الدولية أن تمارس الضغط على الاحتلال لوقف جرائم الإبادة والتهجير بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.