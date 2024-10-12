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القسام والسرايا تستهدفان جنود وآليات الاحتلال شمال القطاع

12 أكتوبر 2024 . الساعة 14:49 بتوقيت القدس
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استهداف آلية إسرائيلية في غزة من قبل المقاومة

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" و"سرايا القدس" الذراع المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، استهداف آليات وجنود إسرائيليين شمال قطاع غزة، مؤكدتين مقتل عن مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال.

جاء ذلك في بيانات منفصلة، اليوم السبت، صدرت عن "القسام"، و"السرايا" عبر منصة "تلغرام".

وقالت القسام في بيان، إن عناصرها تمكنوا من تفجير عبوة شديدة الانفجار في قوة صهيونية راجلة قوامها 15 جنديا صهيونيا خلال محاولتها اقتحام أحد المنازل وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح قرب مفترق الاتصالات غرب معسكر جباليا.

استهداف ناقلة جند

وأضافت في بيان ثان: استهدفنا ناقلة جند صهيونية بقذيفة الياسين 105 قرب محطة وقود الخزندار شمال مدينة غزة.

وتابعت في بيان ثالث: استهدف مقاتلونا دبابة صهيونية من نوع ميركفاه بقذيفة الياسين 105 في منطقة التوام شمال مدينة غزة.

كذلك أعلنت سرايا القدس عن تفجير مقاتليها آلية عسكرية صهيونية متوغلة في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة بعبوة برميلية شديدة الانفجار.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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