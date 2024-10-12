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إندونيسيا تدعو الدول المشاركة بقمة شرق آسيا للاعتراف بفلسطين

12 أكتوبر 2024 . الساعة 14:09 بتوقيت القدس
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دعا نائب الرئيس الإندونيسي معروف أمين، الدول المشاركة في قمة شرق آسيا الـ19، التي عقدت في لاوس، إلى الاعتراف بدولة فلسطين.

جاء ذلك في تصريحات صحافية على هامش قمة شرق آسيا الـ19 التي انعقدت في إطار فعاليات القمتين 44 و45 لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في “فيينتيان” عاصمة لاوس، واختتمت أعمالها مساء أمس الجمعة.

وأكد أمين على أنه لا ينبغي أن يكون تطبيق القانون الدولي انتقائيًا، لافتا إلى أنه “إذا استمر الأمر على هذا النحو، أخشى أن تنشأ صراعات جديدة كثيرة”.

وقال أمين إن حل الدولتين يجب أن يبقى المرجع الأساسي في حل القضية الفلسطينية، ودعا الدول المشاركة في القمة إلى الاعتراف رسميا بدولة فلسطين.

وتابع: “لا يزال الشعب الفلسطيني يواجه الظلم والأزمات الإنسانية. وامتد الصراع إلى أماكن خارج غزة والضفة الغربية. فهل سيتم السماح باستمرار مثل هذه الانتهاكات المختلفة للقانون الدولي؟”

وحضر قمة شرق آسيا الـ19 ممثلو أعضاء “آسيان” إندونيسيا وماليزيا وتايلاند والفلبين وسنغافورة وبروناي وفيتنام ولاوس وكمبوديا وميانمار، بالإضافة إلى الصين والولايات المتحدة وروسيا واليابان وأستراليا والهند وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا.

ومن بين هذه الدول، لا تعترف الولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة وميانمار واليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا رسميا بدولة فلسطين.

المصدر/ الأناضول

المصدر / وكالات
#إندونيسيا #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #الاعتراف بفلسطين #طوفان الأقصى

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