فارس: الاعتداء على الأسرى جزء من حرب الإبادة بحق الفلسطينيين

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، قدورة فارس، إن ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال يأتي في سياق حرب الإبادة الجماعية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، مضيفًا أن قرار الاعتداء على الأسرى جزء لا يتجزأ من العدوان على الشعب الفلسطيني بشكل عام.

وأكد فارس في تصريحات إعلامية نشرت اليوم السبت، أن الأسرى بحكم ما يمثلون في وعي الشعب الفلسطيني كرموز كفاح ونضال ومقاومة ينتقم منهم الاحتلال في سجونه، مشيراً إلى أنه ليست هناك أهداف سياسية أو عسكرية أو أمنية يمكن تحقيقها في أروقة السجون، وبالتالي في كثير من الاعتداءات الغرض منها انتقامي.

وأضاف أن قيادة الاحتلال تريد كسر إرادة الأسرى في السجون، مؤكدًا أن الأسرى عصيون على الكسر، ولن ينجح الاحتلال في كسر إرادتهم.

وأشار إلى أن الأسرى في سجون الاحتلال يحتاجون لكل أنواع الدعم، داعيًا الكل لتوفير مظلة حماية لهم وكبح جماح الاحتلال عنهم لأن حياتهم أصبحت مهددة في خطر.

وبيّن أن الاحتلال يشرع بشكل جماعي لقتل الأسرى في السجون من خلال الاعتداءات المتواصلة وتنغيص حياتهم.

وطالب فارس الجميع بالعمل في كل الوسائل وكافة المجالات سياسيًا ودبلوماسيًا وقانونيًا وشعبيًا للوقوف بجانب الأسرى ونصرتهم.