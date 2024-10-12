"منتدى الإعلاميين" يرسل مذكرة لاتحادات صحفية دولية حول واقع الصحفيين بغزة

أرسل منتدى الإعلاميين الفلسطينيين مذكرة لاتحادات صحفية دولية، استعرض فيها مجمل الاستهداف الإسرائيلي للصحفيين بقطاع غزة، خلال عام من الإبادة الجماعية، داعيا لوقف إراقة المزيد من دماء الصحفيين.

وأوضح المنتدى بمذكرته باستخفاف الاحتلال بكل القوانين الدولية، والقيم الإنسانية عبر عدوانه السافر على الإعلام الفلسطيني بكل مكوناته، مؤكدا على ضرورة فضح انتهاكات الاحتلال بحق الصحفيين بكل المحافل.

وجاء في المذكرة أن انتهاكات الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين ترمي لإخفاء جرائمه المتواصلة عن أنظار العالم، ولحجب الرواية الفلسطينية بكل ما أوتي من بطش وإجرام ودموية.

وأكد في مذكرته التي أرسلها على ضرورة إلزام الاحتلال الإسرائيلي بتطبيق القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية المؤكدة على حماية الصحفيين.

ووثق المنتدى استشهاد 176 صحفيا، وتدمير مقار 182 مؤسسة إعلامية ومكتب صحفي، واعتقال 36 صحفيا وإغلاق 25 إذاعة محلية وتوقفت الصحف المطبوعة عن الإصدار الورقي، خلال عام من الإبادة الجماعية بقطاع غزة.

وطالب المنتدى بتفعيل المسارات القانونية لملاحقة ومحاسبة قادة وجنود الاحتلال في المحافل والمحاكم الدولية، والضغط كذلك على المنظمات الدولية المعنية بحماية الصحفيين لأداء دورها المنشود لحماية الصحفيين الفلسطينيين.