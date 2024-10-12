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تجاوز خطير.. حماس تطالب بالوقوف في وجه ممارسات أمن السلطة بالضفة

12 أكتوبر 2024 . الساعة 14:06 بتوقيت القدس
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دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، قيادة السلطة للوقف الفوري والتام لملاحقاتها واعتداءاتها، وكف يد أجهزتها عن مقاومينا وأبناء شعبنا في الضفة الغربية، والإسراع في إطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

وطالبت الحركة في بيان صحفي اليوم السبت كافة الفصائل والقوى والهيئات القانونية والحقوقية بالوقوف في وجه ممارسات أجهزة السلطة، لما لها من تداعيات خطيرة على مجتمعنا وقضيتنا.

وقالت إن استمرار أجهزة السلطة في اعتداءاتها على أبناء شعبنا وما شهدناه من إطلاقها للرصاص الحي تجاه الأهالي في مدينة طوباس، وما تقوم به من حملات مداهمة للمنازل واعتقال للمواطنين، واعتداءات على النساء والأطفال وكبار السن، رغم نداءات الحركة والحركات الوطنية والمجتمعية، ينذر بمستوى خطير من التعامل مع المسائل الوطنية، ويستلزم وقفة جادة من المجتمع والفصائل ومن قيادة حركة فتح.

وأوضح البيان أن قمع أجهزة السلطة للمواطنين على خلفية مطالبتهم بكف يدها عن أبنائهم، واستمرار اعتقالها للمطاردين وآخرهم المقاوم أحمد أبو العايدة، وغيره من المقاومين والمعتقلين السياسيين، هو تجاوز خطير وضرب جديد للنسيج الوطني والمجتمعي، وتساوق تام مع عدوان الاحتلال وبطشه بشعبنا المتعطش للحرية.

ونبه إلى أن هذه الممارسات المشينة تأتي في وقت مصيري وحساس من تاريخ قضيتنا، حيث استمرار حرب الإبادة على شعبنا في غزة والضفة، وهو ما يتطلب موقفاً وطنياً من قيادة السلطة تنحاز فيه باتجاه حماية شعبنا، لا أن تقوم بقمعه والتنكيل به.

ووجهت حماس في بيانها التحية لأبناء شعبنا البطل في طوباس وكل مدن الضفة الغربية، ونثمن موقفهم الرافض لاعتقال المقاومين واحتضانهم لخيار المقاومة، ووقوفهم في وجه الظلم والعنهجية واستمرار مهزلة الاعتقال السياسي

#الحرب على غزة #اعتداءات السلطة #طوفان الأقصى

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