صحة غزة تعلن أماكن وموعد الجرعة الثانية من تطعيم شلل الأطفال

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، موعد الجرعة الثانية من تطعيم شلل الأطفال.

وقالت الوزارة إنها ستبدأ بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال في مرحلتها الثانية في المحافظة الوسطى، الاثنين المقبل، في ظل الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت الوزارة في بيان: "بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، والأونروا، واليونيسيف، نعلن عن البدء في المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال للأطفال دون سن 10 سنوات في المحافظة الوسطى".

مدة الحملة

وأضافت: "مدة الحملة ستكون 3 أيام، مع إمكانية التمديد ليوم واحد إضافي فقط".

والخميس، أعلنت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" كاثرين راسل، أن الجولة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة ستبدأ بتاريخ 14 أكتوبر الجاري.

وأشارت إلى أن اليونيسف ستوفر مكملات فيتامين "أ" للأطفال لتقوية جهازهم المناعي، مذكرة بأن معايير النظافة للأطفال في غزة سيئة للغاية.

وفي 12 سبتمبر/ أيلول الماضي، انتهت المرحلة الأولى من "حملة التطعيم ضد شلل الأطفال" في غزة، والتي بدأت مطلع الشهر نفسه، وفق ما أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بتطعيم أكثر من 560 ألف طفل فلسطيني.

جرعتين من اللقاح

وحسب الأمم المتحدة، يحتاج أطفال غزة إلى جرعتين من اللقاح، كل منهما على شكل نقطتين عن طريق الفم.

وبدعم أمريكي، خلفت الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة منذ عام، أكثر من 140 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

المصدر / فلسطين أون لاين