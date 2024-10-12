اسْتهدفنا قوة راجلة من 15 جنديًا.. القسّام تنشر تفاصيل عملية "مرعبة" بعد عودتهم من خطوط القتال

غزة - فلسطين أون لاين

واصلت كتائب الشهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لليوم الـ 372 على التوالي من معركة "طوفان الأقصى" دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم وإيقاعم قتلى وجرحى بمحاور التوغل في قطاع غزة.

وأكدت كتائب القسام، أنّ مجاهديها تمكّنوا من تفجير عبوة شديدة الانفجار في قوة صهيونية راجلة قوامها 15 جندياً صهيونياً خلال محاولتها اقتحام أحد المنازل وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح قرب مفترق الاتصالات غرب معسكر جباليا شمال القطاع.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري، " بعد عودة مجاهدينا من خطوط القتال، أكدوا استهداف دبابتين من نوع "ميركفاه" وجرافة عسكرية من نوع "D9" بقذائف "الياسين 105" في حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب القطاع".

وأضافت "ورصد مجاهدونا الطيران المروحي لإخلاء القتلى والجرحى".

وأعلنت كتائب القسام أنها استهدفت دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة الياسين 105 في منطقة التوام شمال مدينة غزة.