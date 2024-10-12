مصر على بعد نقطة من التأهل لكأس أمم أفريقيا

اقتربت مصر الجمعة خطوة كبيرة من ضمان التأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام بالمغرب في ديسمبر/كانون المقبل، بعد أن حققت فوزها الثالث تواليا إثر تغلبها على موريتانيا 2-0 على ستاد القاهرة الدولي.

وسيلتقي المنتخبان في مباراة الجولة الرابعة الثلاثاء بنواكشوط أين سيحتاج الفراعنة إلى نقطة فقط للظفر بتذكرة التأهل للنهائيات القارية رسميا.

نقطة واحدة

تغلب المنتخب المصري على ضيفه الموريتاني بنتيجة 2-0 لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة، يعني أنه بات على بعد نقطة واحدة من التأهل بعد أن حقق فوزه الثالث تواليا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام بالمغرب في ديسمبر/كانون الأول من العام المقبل.

وسجل محمود حسن "تريزيغيه" (69) ومحمد صلاح (79) ليمنحا الفراعنة انتصارهم الثالث في ثلاث مباريات.

وبهذه النتيجة رفع الفراعنة رصيدهم إلى تسع نقاط بالعلامة الكاملة في صدارة ترتيب المجموعة، فيما تجمّد رصيد موريتانيا عند ثلاث نقاط بالتساوي مع منتخبي الرأس الأخضر وبوتسوانا.

واقترب منتخب مصر خطوة كبيرة نحو ضمان التأهل إلى النهائيات القارية حيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة. ويلتقي المنتخبان مجددا في مباراة الجولة الرابعة الثلاثاء بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، ويحتاج الفراعنة نقطة وحيدة لضمان التأهل رسميا.

محمد صلاح

ودخلت مصر المباراة بالقوة الضاربة حيث فضّل المدير الفني للفراعنة حسام حسن الدفع بنجم ليفربول الإنكليزي محمد صلاح وهداف الدوري الألماني مع آينتراخت فرانكفورت عمر مرموش وجناح الريان القطري وهداف المنتخب محمود حسن "تريزيغيه".

ولم يشهد الشوط الأول إلا القليل من الفرص من كلا الفريقين. وكانت أبرز المحاولات من نصيب الضيوف في الدقيقة الخامسة عبر أبو بكر كمارا الذي مر من محمد عبد المنعم ليسدد كرة قوية مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى محمد الشناوي بقليل.

أما أخطر فرص مصر في الشوط الأول فكانت من نصيب أحمد سيد زيزو بعد مرور نصف ساعة حين سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء أخطأت مرمى مامادو ديوب حارس موريتانيا بقليل لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

حسام حسن

ولجأ منتخب موريتانيا إلى الدفاع القوي مع بداية الشوط الثاني ليحرم لاعبي منتخب مصر من صناعة أي فرص حقيقية على مرمى ديوب بالرغم من محاولات زيزو وصلاح ومرموش.

وأجرى حسام حسن تغييرا هجوميا حين أخرج قلب الدفاع المصاب محمد عبد المنعم ودفع بدلا منه بمهاجم نانت الفرنسي مصطفى محمد.

وفي الدقيقة 69 تقدمت مصر عبر تريزيغيه الذي استغل تشتيت خاطئ من دفاع موريتانيا لعرضية زيزو ليسدد كرة قوية سكنت شباك الحارس ديوب ومنحت أصحاب الأرض الأسبقية.

وبعد 10 دقائق، أضاف صلاح الهدف الثاني بعدما استقبل عرضية محمد حمدي من الجهة اليسرى بتسديدة قوية مباشرة من داخل منطقة الجزاء إلى داخل الشباك ليضاعف من تقدم الفراعنة ويحسم الفوز.

المصدر / وكالات