أغلبيتهم من الأطفال والنساء.. حصيلة شهداء العدوان على غزة ترتفع لـ 42,175

ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة، جراء العدوان الإسرائيلي والحرب الدموية التي تشن عليه منذ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 42,175 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك بحسب ما وثقته وزارة الصحة.

وفي السياق ذاته، قالت الوزارة إن حصيلة الإصابات ارتفعت كذلك إلى 98,336 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

5 مجازر خلال 24 ساعة

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 49 مواطنا، وإصابة 219 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

المصدر / فلسطين أون لاين