فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"حكومةٌ فاشية ومُجرمة".. نيكاراغوا تقطعُ علاقاتها الدبلوماسية مع "إسرائيل"

استشهاد لاعب كرة طائرة في جباليا

الاحتلال يدمّر مقرّ نادي خدمات جباليا وملعبًا رياضيًا

من وسط رماد الحرب.. المُعلّمة إيمان بشير تعيدُ طلابَها لمقاعد الدّراسة

المُقاومة العراقيّة تستهدف مواقع "إسرائيلية" في الجُولان المحتل

"ليلةٌ دامية ومجازر متواصلة في جباليا".. أبرز تطوّرات اليوم الـ372 من حرب "الإبادة الجماعيّة" على غزة

أحلام إسرائيلية في غزة أم حرب نفسية؟

"يديعوت أحرنوت": صمود الفلسطينيين بجباليا يُفشل "خطة الجنرالات" لإخلاء شمال غزة

عياش لـ "فلسطين أون لاين": أوضاع الصيادين في غزة كارثية والاحتلال دمر الموانئ

القسَّام تفجُّر عيَّن نفق بقوة هندسيَّة برفح وتوقَّع طاقم "ناقلة جند" قتلى وجرحى في جباليا

"حكومةٌ فاشية ومُجرمة".. نيكاراغوا تقطعُ علاقاتها الدبلوماسية مع "إسرائيل"

12 أكتوبر 2024 . الساعة 08:54 بتوقيت القدس
...
نيكاراغوا/ فلسطين أون لاين

أعلنت حكومة نيكاراغوا، مساء أمس الجمعة، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الاحتلال "الإسرائيلي"، ردًّا على "الإبادة الجماعية المتواصلة على قطاع غزة منذ 372 يومًا على التوالي.

وأكدت حكومة نيكاراغوا، في بيان، أن قطع العلاقات جاء بسبب استمرار الهجمات "الإسرائيلية" على الأراضي الفلسطينية.

وأشارت إلى أنّ الصراع "يمتد الآن أيضًا ضد لبنان، ويهدد بشكل خطير سوريا واليمن وإيران".

ومرّر الكونغرس في نيكاراغوا قرارًا يطالب الحكومة باتخاذ إجراءات تتزامن مع الذكرى السنوية للحرب "الإسرائيلية" على غزة.

وقالت روزاريو موريو نائبة الرئيس دانييل أورتيغا لوسائل الإعلام الرسمية "طلب رئيسنا من وزارة الخارجية المضي قدمًا في قطع العلاقات الدبلوماسية مع حكومة "إسرائيل" الفاشية والمجرمة".

وهذا القرار رمزي وسياسي في الأساس، والتبادلات بين البلدين تكاد تكون معدومة. كما أن "إسرائيل" ليس لها سفير في ماناغوا.

ويُذكر أنّ نيكاراغوا طلبت رسميًا الانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية.

#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #نيكاراغوا #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة