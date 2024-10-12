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"حاصَره الاحتلال وباغتته قذيفة"

استشهاد لاعب كرة طائرة في جباليا

12 أكتوبر 2024 . الساعة 08:49 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين

لحق حسن عزام لاعب فريق كرة الطائرة بنادي خدمات جباليا، بركب شهداء الحركة الرياضية، إثر قصف مدفعي صهيوني استهدف منزله في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة.

وحاصر الاحتلال منزل الشهيد عزام برفقة أفراد عائلته خلال الأيام السابقة، قبل أن تباغته القذيفة، ويفارق على إثرها الحياة، مساء الجمعة.

وشارك اللاعب عزام مع فريقه في معظم مباريات الدوري والكأس خلال المواسم الماضية، وحقق معه عدة بطولات تنشيطية ورسمية.

وحرم الاحتلال فلسطين من أحد المواهبة القادمة للعبة، حيث كان عزام أحد أبرز الركائز الأساسية لفريقه، وكلّ حلمه تمثيل المنتخب الوطني الأول في البطولات الخارجية.

ونعى نادي خدمات جباليا واتحاد كرة الطائرة اللاعب عزام،  حيث أكدا على موهبة اللاعب ودماثة أخلاقه داخل الملعب وخارجه، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وفي سياق منفصل، نعتْ الجمعية الفلسطينية لقدامى الرياضيين الكابتن خالد أبو خوصة لاعب فريق النادي الأهلي الفلسطيني لكرة القدم خلال حقبة الثمانينات، وأحد أبرز  لاعبي خط الدفاع، والذي استشهد في المجزرة المروعة، التي استهدفت مدرسة رفيدة بمدينة دير البلح.

وتعرضت الرياضة الفلسطينية لاستهداف واضح من قبل الاحتلال "الإسرائيلي" بشتى الوسائل والأساليب، من بينها استهداف نخبة واسعة من الرياضيين في شتى الألعاب الرياضية، مما أدى إلى استشهاد عدد كبير منهم وإصابة واعتقال آخرين، بالاضافة لتدمير أكثر من 70% من البنية التحتية والملاعب والمرافق الرياضية.

#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #شهداء الحركة الرياضية #حسن عزام

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