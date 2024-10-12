الاحتلال يدمّر مقرّ نادي خدمات جباليا وملعبًا رياضيًا

غزة/فلسطين أون لاين

يُواصل الاحتلال الصهيوني حملته العسكرية على محافظة شمال غزة، لليوم السّابع على التوالي، مستهدفًا البنية التحتية من بينها المرافق والمنشآت الرياضية.

وقامت قوات الاحتلال منذ دخولها لمخيم جباليا، بقصف وحرق نادي الخدمات، الذي كان يأوي آلاف النازحين، مما أدى لتدمير المبنى والصالة الرياضية الكبيرة، علمًا أن الدبابات والآليات العسكرية ما زالت تتمركز في محيطه.

وأفاد شهود عيان لـ"فلسطين أون لاين"، أن طائرة بدون طيار أطلقت صاروخين على الملعب المعشب الخاص بنادي جباليا النزلة الواقع بمنطقة الصفطاوي، ما أحدث أضرارًا كبيرة وتلف بالأرضية والسياج المحيط به".

وأكد شهود أخرون، أن قوات الاحتلال قامت بتخريب وتدمير ملعب مزايا المعشب لكرة القدم الواقع شرق مخيم جباليا، وقامت بتسويته بالأرض، وجعلته طريق مرور لآلياتها.

يُذكر أن قوات الاحتلال دمرت الملاعب الرئيسية الكبيرة في محافظة شمال غزة، أبرزها ملعبي نماء وبيت حانون البلدي، وأحدثت تخريب في عدد من الصالات الرياضية الخاصة باللياقة البدنية وغيرها، خلال حربها المستمرة على قطاع غزة، علمًا أن الخسائر المادية للرياضة بلغت أكثر من 40 مليون دولار.