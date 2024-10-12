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المُقاومة العراقيّة تستهدف مواقع "إسرائيلية" في الجُولان المحتل

12 أكتوبر 2024 . الساعة 08:21 بتوقيت القدس
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العراق/ فلسطين أون لاين

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، صباح السبت، تنفيذها عمليتين منفصلتين استهدفت خلالهما أهدافًا حيوية تابعة للاحتلال.

وقالت المقاومة الإسلامية العراقية في بلاغ عسكري، إنها ضربت بالطيران المسيّر هدفًا حيويًّا تابعا للاحتلال "الإسرائيلي" في منطقة الجولان المحتل.

وأكدت استمرار عملياتها بوتيرة متصاعدة ردا على جرائم الاحتلال ومجازره في غزة ولبنان.

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهداف 5 مواقع عسكرية "إسرائيلية" وسط وشمال فلسطين المحتلة، في 5 عمليات منفصلة باستخدام صواريخ الأرقب "كروز مطور" والطائرات المسيرة.

وتعلن "المقاومة في العراق" بشكل متكرر استهداف مواقع "إسرائيلية" منذ أشهر، ردًّا على حرب "الإبادة الجماعية التي يشنّها الاحتلال "الإسرائيلي" للعام الثاني على التوالي.

#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #المقاومة الإسلامية العراقية

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