القسَّام تفجُّر عيَّن نفق بقوة هندسيَّة برفح وتوقَّع طاقم "ناقلة جند" قتلى وجرحى في جباليا

غزة/ فلسطين أون لاين

تواصل كتائب الشهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لليوم الـ 371 من معركة "طوفان الأقصى" دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التوغل في قطاع غزة، مكبّدة الاحتلال خسائر "باهظة" بالأرواح والعتاد.

وفي أحدث العمليات، قالت كتائب القسام، إنه وبعد عودتهم من خطوط القتال، أكد مجاهدونا تفجير عين نفق في قوة هندسية صهيونية راجلة في منطقة الريان شرق مدينة رفح جنوب القطاع عصر أمس الخميس وإيقاعهم بين قتيل وجريح.

كما أعلنت القسام، في بلاغ عسكري منفصل، تدمير ناقلة جند غرب مدينة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، بعد استهدافها بعبوة "شواظ" وقذيفة "الياسين 105"، وأوقعت طاقمها بين قتيل وجريح.

ومن جانبها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إسقاطها 3 طائرات من دون طيار إسرائيلية خلال تنفيذها مهام استخبارية في سماء مدينة خان يونس، جنوبي القطاع.

وفي بيان اليوم الجمعة، أكدت سرايا القدس استهدافها موقع "نتيف هعسراه" ومستوطنات "غلاف غزة" برشقة صاروخية.

بدورها، قالت كتائب المجاهدين، التابعة لحركة المجاهدين الفلسطينية، إن مقاتليها تمكنوا من تفجير عبوة معدة مسبقًا بدبابة إسرائيلية من نوع “ميركافا 4” في حي القصاصيب وسط معسكر جباليا، مؤكدة إصابتها بشكل مباشر.

وفي جباليا أيضًا، أعلنت ألوية الناصر صلاح الدين بالاشتراك مع قوات عمر القاسم، استهداف قوات الاحتلال المتوغلة في محيط مقبرة الفالوجا غرب مخيم جباليا بقذائف الهاون.

من جانبها، قصفت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى بالاشتراك مع سرايا القدس، مقر قيادة وسيطرة لجيش الاحتلال في محور نتساريم شمالي المحافظة الوسطى بقذائف الهاون عيار 60 ملم.

وكانت كتائب الشهيد عز الدين القسّام قد نفذت، يوم أمس، كميناً مركّباً ضدّ قوات الاحتلال في شرقي مخيم جباليا، أوقعت فيه عدداً من الجنود الإسرائيليين بين قتيل ومصاب.

وأوقعت كتائب القسّام سرية مشاة ميكانيكية مؤللة مكوّنةً من 12 مركبةً عسكريةً وشاحنةً محمّلةً بالجنود في كمين.

واستكمالاً للكمين نفسه، استهدفت كتائب القسّام دبابتين إسرائيليتين من نوع "ميركافا" بقذيفة "تاندوم" وعبوة "شواظ"، بعدما حضرتا مع قوة النجدة إلى المكان.