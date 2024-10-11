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الأونروا بغزة تصدر توضيحًا مهمًا بخصوص توزيع "الشوادر" للنازحين

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الأونروا بغزة تصدر توضيحًا مهمًا بخصوص توزيع "الشوادر" للنازحين

11 أكتوبر 2024 . الساعة 20:19 بتوقيت القدس
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وكالات/ فلسطين أون لاين

أصدرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا "، اليوم الجمعة، 11 أكتوبر 2024، إعلانًا مهمًا للمواطنين بخصوص توزيع الشوادر، وذلك تلبية لاحتياجات النازحين المتعلقة بفصل الشتاء.

وقالت الأونروا، في بيانها، إنها قامت منذ عدة أشهر بإعداد الخطط المسبقة لتلبية احتياجات النازحين المتعلقة بفصل الشتاء، وذلك بالعمل على توفير كميات كافية من الشوادر بالرغم من جميع التحديات التي تواجهها الأونروا من إغلاق المعابر والسرقات والواقع الأمني واللوجيستي المعقد.

وأوضحت، أنه ما تم توفيره حتى الآن هو كمية محدودة من الشوادر (5100 شادر)، والتي سيتم توزيعها بنسب محددة بين المناطق حسب عدد النازحين في كل منطقة.

كما أوضحت الأونروا أن عملية التوزيع ستتم وفقًا لمعايير محددة، حيث ستعطى الأولوية للأسر الأكثر عددًا والأكثر تأثرًا بالنزوح، مع مراعاة توفر الكميات المتاحة.

آلية توزيع الشوادر على النازحين:

النازحون الداخليون: سيتم التواصل مع رؤساء الأسر المقيمين في مراكز إيواء الأونروا مباشرة من قبل إدارة المركز.

 - النازحون المسجلون: سيتم الاتصال برؤساء الأسر المسجلين في مراكز الأونروا حسب المكان المسجل به.

- غير المسجلين: سيتم العمل على التواصل مع هذه الفئة من خلال البحث عن وسيلة تواصل مناسبة.

أشارت الأونروا إلى أنها تواجه تحديات عديدة في عملية توفير وتوزيع الشوادر، منها نقص الكميات المتاحة بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة.

وناشد الوكالة الأممية، الجهات المانحة والمؤسسات الإنسانية إلى تقديم الدعم اللازم لتوفير المزيد من الشوادر والمواد الإغاثية الأخرى لتلبية احتياجات النازحين في قطاع غزة.

#غزة #الأونروا

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