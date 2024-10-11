بعد الكشف عن محاولة "تسلُّل".. الاحتلال يعلن مقتل ضابط في مخيَّم الشَّابورة برفح

غزة/ فلسطين أون لاين

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، بمقتل جندي خلال معارك "ضارية" تخوضها المقاومة الفلسطينية في جنوب قطاع غزة، تزامنًا مع إعلان تقارير عبرية عن إفشال المقاومة في رفح عملية تسلل لقوة "إسرائيلية" خاصة بزي رجال الدفاع المدني.

وأعلن الجيش، عن مقتل الظابط "إيتاي فوغل" في سلاح المدرعات وهو قائد دبابة في الكتيبة 46، وبينت إذاعة الجيش أن الضابط قتل في عملية بمخيم الشابورة وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ولم تورد تفاصيلاً إضافية عن العملية.

وقالت وسائل الإعلام عبرية، إن هنالك مروحيتين عسكريتين هبطتا في مستشفى "رمبام" بمدينة حيفا تحملان جنودًا مصابين من غزة.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير عبريَّة، اليوم الجمعة، أن قوة إسرائيلية خاصة دخلت متنكرة بزي مدنيّ إلى قطاع غزة لكن مقاتلين فلسطينيين كشفوها في رفح جنوبًا، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

وأضافت التقارير، أن قوة متنكرة بزي رجال الدفاع المدني حاولت التسلل إلى مناطق داخل رفح إلا أن المقاومة الفلسطينية أوقعت في صفوف القوة الإسرائيلية قتلى ومصابين.

وأشارت إلى، أن القوة الإسرائيلية المتنكرة كانت قد دخلت عبر معبر كرم أبو سالم.

وتابعت، أن رجال المقاومة استطاعوا كشفها وإطلاق النار عليها، وأن الطيران الإسرائيلي تدخل وتفذ حزامًا ناريًا وقصفًا شديدًا لإنقاذ القوة التي تمكنت من الانسحاب مع خسائر بشرية لم يتم الإفصاح عنها حتى الآن.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن المزيد من التفاصيل ستنشر بعد انتهاء عيد الغفران غدا السبت.

ولم تعلن فصائل المقاومة الفلسطينية حتى الآن عن الحدث، غير أنها أكدت خلال الأيام الماضية التصدي لآليات وجنود الاحتلال في مختلف مناطق قطاع غزة، لا سيما في الشمال.

يذكر أن قوات الاحتلال تحاول منذ السادس من أكتوبر/تشرين الأول الجاري التوغل في مخيم جباليا شمال القطاع، في عملية برية هي الثالثة بالمنطقة منذ بدء العدوان قبل عام.

وفي السياق، قالت "كتائب القسام "الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن مقاتليها دمروا ناقلة جند إسرائيلية بعد استهدافها بعبوة "شواظ" وقذيفة "الياسين 105" غرب مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، مشددة على إيقاع طاقمها بين قتيل وجريح.

وبذلك، ترتفع حصيلة قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء عدوانه على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول /أكتوبر عام 2023، إلى 735 جنديا وضابطا.

وأعلن جيش الاحتلال كذلك عن إصابة 20 عسكريًا خلال الساعات الـ24 الماضية إثر المعارك المحتدمة في قطاع غزة وجنوب لبنان، الذي يتصدى فيه مقاتلو حزب الله للتوغلات الإسرائيلية المصحوبة بغارات عنيفة على مناطق مختلفة من الأراضي اللبنانية.

وفي سياق متصل، كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن اعتراض صاروخ أطلق من شمال قطاع غزة باتجاه المستوطنات المحاذية للقطاع، وذلك على الرغم من استمرار توغله البري في المنطقة.

ووفقا للجبهة الداخلية الإسرائيلية، فإن صفارات الإنذار دوت في مستوطنتي سديروت ونير عام المحاذيتين لشمال قطاع غزة. في حين زعم جيش الاحتلال قيامه "باعتراض ناجح لإطلاق صاروخ واحد اخترق من شمال قطاع غزة"، دون تحديد المكان الذي أطلق منه الصاروخ بالضبط.