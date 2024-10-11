تقارير عبريَّة تكشف: مقاتلو غزة كشفوا قوة خاصة "متنكرة" وأوقعوا فيها قتلى وجرحى

غزة/ فلسطين أون لاين

كشفت تقارير عبريَّة، اليوم الجمعة، أن قوة إسرائيلية خاصة دخلت متنكرة بزي مدنيّ إلى قطاع غزة لكن مقاتلين فلسطينيين كشفوها في رفح جنوبًا، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

وأضافت التقارير، أن قوة متنكرة بزي رجال الدفاع المدني حاولت التسلل إلى مناطق داخل رفح إلا أن المقاومة الفلسطينية أوقعت في صفوف القوة الإسرائيلية قتلى ومصابين.

وأشارت إلى، أن القوة الإسرائيلية المتنكرة كانت قد دخلت عبر معبر كرم أبو سالم.

وتابعت، أن رجال المقاومة استطاعوا كشفها وإطلاق النار عليها، وأن الطيران الإسرائيلي تدخل وتفذ حزامًا ناريًا وقصفًا شديدًا لإنقاذ القوة التي تمكنت من الانسحاب مع خسائر بشرية لم يتم الإفصاح عنها حتى الآن.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن المزيد من التفاصيل ستنشر بعد انتهاء عيد الغفران غدا السبت.

ولم تعلن فصائل المقاومة الفلسطينية حتى الآن عن الحدث، غير أنها أكدت خلال الأيام الماضية التصدي لآليات وجنود الاحتلال في مختلف مناطق قطاع غزة، لا سيما في الشمال.

يذكر أن قوات الاحتلال تحاول منذ السادس من أكتوبر/تشرين الأول الجاري التوغل في مخيم جباليا شمال القطاع، في عملية برية هي الثالثة بالمنطقة منذ بدء العدوان قبل عام.