30 ألف مصلّ يؤدّون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

القدس المحتلة- فلسطين أون لاين

أدّى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم العراقيل التي فرضها الاحتلال "الإسرائيلي" لإعاقة وصول المُصلّين إلى المسجد.

وقالت وزارة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن "30 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى".

وفرضتْ قوات الاحتلال قيودًا لمنع وصول المُصلين إلى المسجد، وفتّشت الشبان أثناء مرورهم من شارع الواد داخل البلدة القديمة بالقدس للوصول إلى المسجد الأقصى.

وقبيل صلاة الجمعة، انتشرت قوات الاحتلال في شوارع القدس المحتلة، ونشرت الحواجز والمعيقات.

وتواصل قوات الاحتلال فرض قيود مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خاصة خلال أيام الجمعة.

وتحرم سلطات الاحتلال آلاف المواطنين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى، حيث تشترط استصدار تصاريح خاصة لعبور حواجزها العسكرية التي تحيط بالمدينة المقدسة.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، في تشرين الأول/أكتوبر 2023، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى ومداخل البلدة القديمة.