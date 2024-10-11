الصّحة بغزّة: 61 شهيدًا و231 إصابةً خلال الـ 24 ساعة الماضية

غزة - فلسطين أون لاين

أصْدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، التّقرير الإحصائي اليومي لحصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 371 على التّوالي.

وقالت وزارة الصّحة، إنّ الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 61 شهيدًا و231 إصابةً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 42,126 شهيدًا و98,117 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.