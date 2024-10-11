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حماس تنْعى شهيدي نور شمس وتؤكّد: الاغتيالات لن تثني من عزْم المُقاومة في الضّفة

11 أكتوبر 2024 . الساعة 11:28 بتوقيت القدس
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أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس محمود مرداوي، اليوم الجمعة، أن استمرار عدوان الاحتلال الغاشم على محافظات الضفة الغربية، وما شهدناه من قصف جوي لعدد من المقاومين في مخيم نور شمس بطولكرم، لن يفلح في كسر إرادة شعبنا وعزم مقاومتنا الممتدة والمتصاعدة.

ونعى مرداوي شهيدي مخيم نور شمس، اللذين ارتقيا بقصف الاحتلال، مؤكداً أن جرائم الاحتلال ستشعل الأرض لهيباً تحت أقدام جيشه المذعور.

وشدّد على أن المقاومة ستبقى على عهد الشهداء، وأن دماءهم نور لمن خلفهم من الثوار والأحرار، الذين سيسيرون على دربهم ويحملون السلاح من بعدهم.

وأضاف أننا "أمام تصعيد الاحتلال لعدوانه على محافظات الضفة الغربية، لنؤكد أن الاحتلال أمام مزيد من الخيبات".

وأوضح مرداوي، أنّ كل الساحات المنخرطة في معركة طوفان الأقصى، ستواصل ضرباتها النوعية التي ستهز كيان الاحتلال وتفشل مخططاته العدوانية.

ودعا مرداوي أبناء شعبنا البطل في الضفة الغربية لمزيد من الوحدة والتلاحم تحت خيار المقاومة، وتكثيف الزخم الجماهيري والمواجهة الميدانية مع الاحتلال ومستوطنيه.

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #شهداء نور شمس

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