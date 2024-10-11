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مقتل مستوطن وإصابة آخر بصاروخ أُطلق من لبنان تجاه مستوطنان الشّمال

11 أكتوبر 2024 . الساعة 10:47 بتوقيت القدس
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قُتل مستوطن "إسرائيلي" وأُصيب آخر، صباح اليوم الجمعة، جراء سقوط صاروخ أُطلق من لبنان.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن مستوطنًا "إسرائيليًا" قُتل إثر سقوط  صاروخ مضاد للدروع على يارؤون في الجليل الأعلى

وذكرت القناة 12 العبرية، أن الصاروخ أطلق من لبنان تجاه موقع للجيش "الإسرائيلي" في منطقة راميم بالجليل الأعلى.

ووفقًا لما اعترف به جيش الاحتلال، فقد قُتل 12 ضابطًا وجنديًا "إسرائيليًا" في المعارك ومحاولات التوغل البرية جنوبي لبنان، بالإضافة لمستوطنين اثنين في مستوطنة "كريات شمونة" شمالي فلسطين المحتلة، منذ مطلع تشرين أول/ أكتوبر الجاري.

#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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