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الاحتلال يُواصلُ انتهاكاته ويشنّ حملة اعتقالات في الضّفة

11 أكتوبر 2024 . الساعة 10:17 بتوقيت القدس
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شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الجمعة، حملة اقتحامات ومداهمات في مدن وقرى الضفة الغربية، تخلّلها اعتقالات واعتداءات على المواطنين.

في قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة، وداهمت منازل عدد من المواطنين، وعاثت فيها خرابًا، واعتقلت الشابين عماد نادر أبو عيد، وفراس زهران.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد نصري أبو عليا، وهيثم فتحي أبو نعيم، عقب دهم منزليهما في بلدة المغير.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت دجن شرق نابلس، وداهمت منازل عدد من المواطنين، ودمّرت محتوياتها.

#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #اعتقالات في الضفة #طوفان الأقصى

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